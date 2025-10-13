Gabriel Pagán anuncia Gira Universitaria 2025

La Gira Universitaria regresa por tercer año consecutivo, y esta vez lo hace con una visión más amplia y transformadora. En su edición 2025, este proyecto gratuito solo para estudiantes se consolida como un movimiento creativo que celebra la innovación, el talento joven y el emprendimiento dominicano, conectando a universidades, marcas y artistas en torno a la cultura y la economía naranja.

Producida por United Talent Factory, empresa dedicada a la gestión y desarrollo de proyectos de entretenimiento de la mano de Gabriel Pagan. La gira recorrerá entre los meses de octubre, noviembre y diciembre diversas universidades del país.

“Queremos que la Gira Universitaria sea un espacio que celebre la creatividad y la innovación en la República Dominicana, donde artistas, emprendedores, académicos y empresas se conecten para co-crear y fomentar la colaboración”, explicó el artista Gabrien Pagán.

En esta edición, la Gira Universitaria amplía su propuesta con artistas invitados sorpresa, que se presentarán de forma rotativa en cada fecha. Además, la gira incluirá ‘Unilandia’, un mercadillo creativo que se convertirá en punto de encuentro para la tecnología, el arte, la gastronomía, la moda y la música.

Gran rifa nacional

¿Cómo participar?

Los universitarios podrán participar en una rifa nacional que se llevará a cabo de forma digital, registrándose a través del portal www.girauniversitariard.com o escaneando el código QR oficial.

Si no eres estudiante, también tienes la oportunidad de ganar. Solo debes registrarte en la página oficial de la Gira Universitaria y consumir RD$600 o más en la plataforma de PedidosYa, de esta forma generarás un ticket para participar en la rifa nacional.

Entre los premios destacan un carro, un motor, premios en efectivo, productos Samsung, vuelos con Arajet, merch, y muchos premios más.

Aliados que impulsan la creatividad

La Gira Universitaria 2025 cuenta con el respaldo de importantes aliados comprometidos con el desarrollo juvenil y creativo del país: Banreservas, Seguros Crecer, AFP Crecer, Samsung, Altice, PedidosYa, Pepsico, Agua Crystal, Arajet, RD Digital, Caribbean Cinemas, Studio 17, Rulay Store, Listín Diario y Grupo Telemicro, entre otros.

En esta edición, Banreservas tendrá presencia en las diferentes universidades con personal especializado, ofreciendo bancarización y educación financiera a través de la apertura de productos digitales, reafirmando su compromiso con la inclusión y la educación económica.

Samsung se une a la Gira Universitaria

A través de su programa “Samsung EPP”, la marca ofrecerá descuentos de hasta un 45% y combos especiales para estudiantes y docentes, además del programa ECO CANJE, que permite entregar dispositivos antiguos como parte del pago. Durante la gira, Samsung contará con zonas de experiencia interactivas donde los asistentes podrán conocer sus últimas innovaciones con inteligencia artificial integrada.

“Nos emociona formar parte de esta tercera edición, llevando regalos, sorpresas y grandes premios”, expresó Clara Francisco, Head of Mobile Experience de Samsung República Dominicana.

La Gira Universitaria tiene compromiso social

Como parte de su impacto positivo, la Gira destinará un 10% de los beneficios a la Fundación Yo Existo, organización dedicada a fomentar la educación de niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, además de brindar asistencia a comunidades necesitadas.

Sobre la Gira Universitaria

La Gira Universitaria es una plataforma cultural y de entretenimiento creada para generar oportunidades y visibilidad a una nueva generación de talentos y emprendedores dominicanos. A lo largo de sus ediciones, se ha consolidado como un espacio de inspiración, aprendizaje y conexión entre el arte, la educación y la innovación.

Calendario Ruta Gira Universitaria: (actualizada)

OCTUBRE

•Vie 10 — UTESA STGO

•Vie 17 — NORDESTANA (Univ. Católica Nordestana – SFM)

•Jue 23 — UASD

•Jue 30 — UNPHU

NOVIEMBRE

•Jue 06 — UNIBE

•Jue 13 — INTEC

•Cierre — Anfiteatro Puerto Plata