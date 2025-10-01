Jabriell devela mural en su honor durante su gira en Perú

El cantante de música urbana romántica Jabriell conquista Perú con su talento y carisma.

Recientemente, logró ofrecer una gira de conciertos por diferentes ciudades del país centroamericano, reafirmando su presencia en el mercado peruano.

Después de su presentación a casa llena en la discoteca La Gloria, en Santo Domingo, el artista realizó cuatros shows en Perú, dos en Lima y dos en Trujillo, donde fue recibido con euforia con su fanaticada, en su mayoría mujeres jóvenes.

Asimismo, Jabriell también fue homenajeado en la capital peruana con una pintura de su rostro plasmada en un mural en la localidad de Callao junto a la de otras estrellas latinas como Lennox y Masiel Malaga.

Actualmente Jabriell se encuentra en el mejor momento de su carrera desde que inició de manera profesional en 2019. Y es que también está celebrando su nominación a los Glamour Music Awards 2025 en la categoría Artista en Ascenso del Año.

Jabriell tiene en agenda su próxima actuación en su tierra natal.

El encuentro artístico Vibras en Vivo confirmó su participación como artista invitado el 10 de octubre en Escenario 360.

También regresará el 1 de octubre a Lima, Perú, para el fashion show de la emisora Radio Moda