“Islas en la voz”, un encuentro musical que unirá a República Dominicana, Puerto Rico y Cuba

La Dirección General de Bellas Artes y la Compañía Lírica Nacional anunciaron el concierto “Islas en la Voz”, un encuentro musical que rendirá homenaje al repertorio tradicional y popular de tres naciones hispanohablantes del Caribe: República Dominicana, Puerto Rico y Cuba.

El espectáculo contará con el acompañamiento de la Orquesta Filarmónica de la Armada de la República Dominicana, bajo la dirección del maestro Simón César, en una velada que promete conjugar la riqueza de las voces líricas con la identidad musical caribeña.

La función tendrá lugar el sábado 11 de octubre de 2025, a las 8:00 de la noche, en la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.