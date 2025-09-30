El DJ y productor sudafricano Black Coffee se presentará en el Anfiteatro de Altos de Chavón

El anfiteatro de Altos de Chavón será escenario de la la presentación del afamado DJ y productor sudafricano Black Coffee, el próximo 29 de diciembre, en una velada producida por el empresario Gamal Haché.

Reconocido por sus fusiones de música electrónica con ritmos africanos, Black Coffee llegará al anfiteatro de Altos de Chavón, en Casa de Campo, con un repertorio cargado de éxitos como “Superman”, “Drive”, “We Dance Again”, “Buya” y “Your Eyes”, que han marcado su trayectoria en los principales escenarios del mundo.

El múltiple ganador del Grammy aportará su energía para garantizar una noche vibrante, afirmó Haché. Luego agregó: "Será un ambiente acogedor, donde amigos y familias podrán despedir el año en un entorno que ya constituye una tradición del destino turístico".

La preventa exclusiva para tarjetahabientes Visa Banreservas se habilitará el 1 de octubre a las 11:00 de la mañana, vigente por 24 horas o hasta agotar existencias. La venta general iniciará el 2 de octubre a la misma hora.

Las entradas estarán disponibles a través de UEPA Tickets Online y en el Club de Dueños de Casa de Campo.