Super Bowl 2026: Bad Bunny será el protagonista del espectáculo de medio tiempo

Bad Bunny llevará su trap latino y su estilo de reggaetón al escenario más importante de la NFL el próximo año: el ganador del Grammy encabezará el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Apple Music en el norte de California.

La NFL , Apple Music y Roc Nation anunciaron el domingo que Bad Bunny encabezará las festividades del medio tiempo desde el Levi's Stadium el 8 de febrero en Santa Clara, California.

La selección de la superestrella puertorriqueña llega en medio de otra racha que define su carrera: acaba de salir de una histórica residencia en Puerto Rico este mes, que atrajo a más de medio millón de fans y encabeza la lista de nominados a los Latin Grammy en noviembre. Se ha convertido en uno de los artistas más escuchados del mundo con álbumes como “Un verano sin ti”, un LP íntegramente en español.

Bad Bunny presentará “Saturday Night Live” el 4 de octubre.

“Lo que siento me supera”, dijo Bad Bunny en un comunicado. “Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela que seremos el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026”.

El fundador de Roc Nation, Jay-Z, declaró en un comunicado que lo que Bad Bunny ha hecho y sigue haciendo por Puerto Rico es verdaderamente inspirador. Nos honra tenerlo en el escenario más grande del mundo.

El artista de 31 años, cuyo verdadero nombre es Benito Antonio Martínez Ocasio, ha ganado tres premios Grammy y 12 Latin Grammy. Se ha convertido en un embajador mundial de la música latina, ha protagonizado películas como "Bullet Train", "Caught Stealing" y "Happy Gilmore 2", y ha colaborado con importantes casas de moda. Llegará a los Latin Grammy como el principal nominado con 12, desbancando al productor y compositor Édgar Barrera.

Roc Nation y el productor ganador del Emmy, Jesse Collins, serán coproductores ejecutivos del espectáculo de medio tiempo. Hamish Hamilton será el director.

"Sabemos que sus actuaciones dinámicas, su visión creativa y su profunda conexión con los fanáticos brindarán el tipo de experiencia inolvidable que esperamos de este momento cultural icónico", dijo Jon Barker, vicepresidente sénior de producción de eventos globales de la NFL.

El año pasado, Kendrick Lamar brilló con la participación de SZA en Nueva Orleans, estableciendo el récord del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl más visto, con 133,5 millones de espectadores. Su actuación superó la audiencia del espectáculo de Michael Jackson de 1993.

“Su música no solo ha batido récords, sino que ha elevado la música latina al centro de la cultura pop, y estamos encantados de asociarnos una vez más con la NFL y Roc Nation para ofrecer esta presentación histórica a millones de fans en todo el mundo”, declaró Oliver Schusser, vicepresidente de Apple Music y Beats. “Sabemos que este espectáculo será inolvidable”.