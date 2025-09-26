Saymon Díaz asegura que ya se ha reembolsado más del 70% del dinero del concierto de Shakira

El empresario artístico Saymon Díaz informó que más del 70 por ciento del reembolso del dinero de las boletas del cancelado concierto de Shakira, ha sido devuelto.

De acuerdo a una nota de prensa, para el 20 de octubre estará completado el proceso de reembolso.

“Más del 70% ya ha sido reembolsado y el resto se encuentra en proceso. A más tardar el 20 de octubre todas las devoluciones deberán estar completadas. Los reembolsos se están realizando sin ningún tipo de descuento de cargo por servicio de boletería, una norma que se estila en caso de cancelación de concierto”, puntualizó el empresario.

El concierto de la artista colombiana, que estaba programado para este 26 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, fue cancelado "debido a circunstancias fuera de nuestro control", según informaron los organizadores a través de un comunicado semanas pasadas.

En un inicio, la intérprete de “Soltera” se iba a presentar en el país el 2 de abril con su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, sin embargo, fue pospuesto para el 26 de septiembre y finalmente cancelado.