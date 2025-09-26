Concierto de Erreway ahora será en el Estadio de Softbol del Centro Olímpico

Los conciertos de Rod Stewart y Erreway, originalmente programados para la inauguración de la nueva Arena de Santo Domingo, se trasladan al Estadio de Softball del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en las fechas se mantienen sin cambios.

De acuerdo a Saymon Díaz, la decisión responde al retraso en la finalización de la nueva arena por “las condiciones climáticas, especialmente las lluvias persistentes en Santo Domingo durante los últimos meses”.

“Nuestro principal compromiso es con el público. Queremos que disfruten de estos grandes conciertos sin más demoras y en un espacio que garantice comodidad, seguridad y una experiencia inolvidable. El recién remodelado Estadio de Softball cuenta con las condiciones adecuadas para recibir a miles de fanáticos con todas las facilidades necesarias”, expresó Saymon Díaz un comunicado de prensa.

Se recuerda que, Rod Stewart se presentará el 14 de octubre. Por su parte, Erreway, agrupación que marcó a toda una generación en Latinoamérica y Europa, ofrecerá su concierto el 17 de octubre, en un reencuentro muy esperado por sus seguidores dominicanos.

Sobre devolución de dinero de boletas de concierto de Shakira

Díaz informó que el proceso de devolución de boletas compradas para el suspendido concierto de Shakira avanza: “Más del 70% ya ha sido reembolsado y el resto se encuentra en proceso. A más tardar el 20 de octubre todas las devoluciones deberán estar completadas. Los reembolsos se están realizando sin ningún tipo de descuento de cargo por servicio de boletería, una norma que se estila en caso de cancelación de concierto”, puntualizó el empresario.