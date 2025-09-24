Lian! prepara concierto como "reafirmación de que hemos ido creciendo"

El cantante Lian! se prepara para subir otro escalón en su carrera artística, esta vez con su concierto en el “Templo de la Música”, Hard Rock Café, donde llegará el próximo 3 de octubre.

“Esto es un sueño hecho realidad. Este concierto es una reafirmación de que hemos ido creciendo y calando en el gusto del público que sigue mi música y me ha dado la oportunidad de experimentar diferentes géneros y sonidos, teniendo una mirada más abierta en mi proceso creativo”, sostuvo.

El también compositor resaltó que presentará canciones nuevas, versiones diferentes de sus sencillos y dos covers que serán del disfrute de sus fans en este concierto producido por Alain Cabral y Emm Silverio con un concepto creativo al estilo cyberpunk.

“Vamos a tener invitados como MaJa, Adri Torron, J Noa, Gaby de los Santos, Daniela Carlson, Emm Silverio y María Cerdeiros, además de otras sorpresas que, con mucho cariño estamos trabajando. Es un gran momento que me gustaría compartirlo con colegas de mi generación que están haciendo, también, un trabajo increíble”, agregó. LIAN! adelantó que será una experiencia inmersiva en su mundo, sus sonidos y su estética.

Cabe destacar que el joven artista se prepara para lanzar un segundo EP este 2025, con nuevas canciones y colaboraciones. Durante el 2024, se presentó con su disco “Otro Planeta” en los escenarios de Chao Café Teatro y de Isle Of Light, fue contraparte de Morat, Toque Profundo, Solo Fernández y Los Mesoneros.

Este año, el artista se presentó con éxito en el SOLOFEST con una participación llena de energía y adrenalina, donde incluyó su sencillo, “Inseguridad”, lanzado en febrero.

Asimismo, presentó su primer concierto acústico, tuvo su primera presentación en el Summer Food Fest de Santiago, realizó una gira de bares y participó en un EP con mujeres artistas de diferentes géneros.