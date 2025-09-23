“Voices of Our Generation” regresa a Altos de Chavón con Milly Quezada, Skip Martin y Lasso

En el mes de noviembre continúan las celebraciones del 50 aniversario de Casa de Campo Resort & Villas con el regreso de “Voices of Our Generation, Volumen 3”, que vuelve al Anfiteatro de Altos de Chavón el sábado 1 de noviembre de 2025.

La tercera edición de esta serie de conciertos presentará una vez más una alineación de leyendas musicales y nuevas estrellas que abarcan generaciones y géneros.

Este año subirán al escenario Milly Quezada (La Reina del Merengue) junto a su orquesta de 14 músicos; Lasso, el ganador del Latin Grammy (Mejor Canción Pop/Rock –Ojos Marrones); el ganador del Grammy Skip Martin (exvocalista de Kool & the Gang); Tommy DeCarlo (exvocalista de la icónica banda de rock clásico Boston); y el ícono del hip hop y la música dance Freedom Williams (C&C Music Factory).

El ícono del hip hop y la música dance Freedom Williams C&C Music Factory.

La banda The Crashers regresará con su energía inigualable como banda oficial de respaldo del evento.

“Estamos orgullosos de anunciar una cartelera increíble de artistas para Voices of Our Generation, Volumen 3”, expresó Jason Kycek, Chief Marketing Officer & Senior Vice President de Casa de Campo Resort & Villas.

El ejecutivo señaló que: “Esta serie de conciertos se ha convertido rápidamente en un evento imperdible en la República Dominicana, ofreciendo una experiencia de clase mundial con algunos de los artistas más grandes de los últimos 50 años”.

Milly Quezada formará parte de las celebraciones del 50 aniversario de Casa de Campo.

Tras inaugurar las celebraciones del 50 aniversario del resort el año pasado, Voices of Our Generation ya ha presentado un inolvidable repertorio de ganadores del Grammy, líderes de listas musicales e integrantes del Salón de la Fama del Rock & Roll, incluyendo a Richard Marx, Pedro Capó, Taylor Dayne, Llane (Piso 21), Jon Secada, Robin Zander (Cheap Trick), Robin Wilson (Gin Blossoms), entre otros.

Boletas disponibles en UEPA Tickets: front of stage: RD$8,600 – RD$12,000; special guest: RD$9,350; VIP: RD$7,550; general 1: RD$5,100 y RD$3,500.

Producido por Worldmedia Sports & Entertainment “Voices of Our Generation, Volumen 3” promete una noche inolvidable de música, cultura y celebración bajo las estrellas, en uno de los escenarios más mágicos del Caribe.