El “Desamor” de Ednita Nazario en el Teatro Nacional

Ednita Nazario regresa a los escenarios dominicanos el próximo 30 de noviembre, a las 8:30 de la noche, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional, donde cerrará con broche de oro su gira internacional “Desamor”.

La cantante puertorriqueño hará un recorrido por su repertorio, el que ha marcado generaciones con éxitos como Atado a tu volcán, Quiero que me hagas el amor, Tú sin mí, Más mala que tú, A que no te vas, A que no le cuentas, entre muchos más.

Bajo la producción de Skypro, este concierto promete ser un espectáculo cargado de energía, pasión y la magia de una de las voces más grandes de la música en español.