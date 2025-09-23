Chiquito Team Band lleva la salsa al Coca-Cola Music Hall en Puerto Rico

La orquesta dominicana Chiquito Team Band, conocida como “La Industria Salsera”, se presentó este fin de semana en el Coca-Cola Music Hall de San Juan, Puerto Rico.

Chiquito Team Band puso a bailar a miles de asistentes con una selección de sus éxitos más recientes como “Si Quieres, No Podrás, Nos Desacatamos, Lejos De Ti, Los Creadores Del Sonido, Corazón Salvaje, Llamada De Mi Ex, entre otros, logrando los aplausos del público boricua.

“Puerto Rico siempre nos recibe con el corazón abierto. Sentir este calor es el mejor impulso para lo que viene en Europa. Vamos con salsa nueva, con fuerza y con el ADN dominicano bien alto”, expresaron Rafael Berroa “Chiquito” y Emmanuel Frías, líderes de la agrupación.

El concierto formó parte de su gira internacional 2025, que ha recorrido importantes escenarios de Latinoamérica y el Caribe.

Durante la presentación, Chiquito Team Band anunció el inicio de su gira europea a partir del 25 de septiembre, con paradas confirmadas en Sevilla, Madrid, Barcelona y Frankfurt (Alemania).

Chiquito Team Band continúa consolidando su propuesta con una combinación de sonido moderno, letras emotivas y arreglos que respetan la esencia salsera, lo que les ha permitido mantenerse vigentes y marcar tendencia.