“Tres ritmos, un corazón” celebró la hermandad musical entre Puerto Rico y República Dominicana

El Coca-Cola Music Hall se convirtió en el epicentro del los ritmos y el sabor caribeño con la primera edición de “Tres ritmos, un corazón”, un espectáculo que reunió tres importantes expresiones de la música tropical: salsa, bachata y merengue típico. Desde las 9:00 p.m. hasta pasada la medianoche, el público vivió una verdadera fiesta que unió culturas y generaciones gracias a la música

La noche inició al son de la salsa y la energía de Chiquito Team Band, quienes con mucho ritmo y elegancia pusieron a bailar a todos los asistentes con éxitos como “La llamada de mi ex” y “Si quieres”, además de presentar un repertorio musical de más de 10 temas revalidándolos como los dueños del sonido de la salsa dominicana.

Luego, el escenario se llenó de bachata con la presentación del legendario Joe Veras, quien conquistó a la fanaticada e hizo vibrar el recinto con temas como “El hombre de tu vida” y “Que se mueran de envidia”. Veras consiguió que los presentes se mantuvieran de pie bailando y coreando sus temas a todo pulmón.

El cierre quedó en manos de El Blachy, representante del merengue típico dominicano, quien provocó aplausos y provocó que no cesara el baile con piezas como “Hola perdida” y “Si me dejas”. Con su picardía e interacciones con el público, el intérprete finalizó el espectáculo compartiendo más de 12 temas icónicos, con el público que le acompañó hasta pasada la media noche.

Por primera vez, estos artistas se presentaron juntos en un escenario en Puerto Rico. El evento no solo fue un despliegue musical, sino también un homenaje a la hermandad cultural entre Puerto Rico y la República Dominicana; dos países que históricamente han sabido compartir, abrazar y hacer suyos estos géneros que hoy siguen marcando la identidad del Caribe.

“Estamos sumamente orgullosos de la acogida que tuvo esta primera edición de 'Tres ritmos, un corazón'. Ver al Coca-Cola celebrando la bachata, la salsa y el merengue típico confirma que estos géneros están presentes en el corazón del público y que la unión entre Puerto Rico y República Dominicana a través de la música también es poderosa”, expresó Jessica Beltrán de Encore Entertainment.

Con esta exitosa primera edición, “Tres ritmos, un corazón” se consolida como un concepto que celebra la diversidad y el poder de la música tropical. La velada dejó en evidencia que los lazos musicales entre Puerto Rico y República Dominicana continúan fortaleciéndose a través de los escenarios, el baile y las canciones.