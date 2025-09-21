Bad Bunny se despidió de Puerto Rico en el octavo aniversario del huracán María para iniciar su gira mundial

Los fanáticos de Bad Bunny ahogaron los recuerdos del huracán María con una sola voz en el aniversario de la devastadora tormenta.

El sábado hubo un concierto para puertorriqueños hecho por puertorriqueños para recordarle al mundo el poder de “la isla del encanto”.

"¡No nos rendiremos! ¡El mundo entero nos está mirando!", gritó Bad Bunny en su micrófono mientras miraba a la cámara que transmitía su último concierto en Puerto Rico este año a espectadores de todo el mundo, tras una histórica residencia de 30 conciertos en el territorio estadounidense.

La multitud rugió mientras miles de personas que miraban a través de Amazon Music, Prime Video y Twitch se unieron a ellos, marcando la primera vez que Bad Bunny fue transmitido en todo el mundo.

La residencia fue más que una simple serie de conciertos. El sábado marcó el final de una extensa carta de amor que Benito Antonio Martínez Ocasio le cantó a Puerto Rico. Conectó con lo que significa ser puertorriqueño: deleitarse con la belleza de la isla, defender su tierra y luchar por su gente.

“Esto es para ti”, dijo Bad Bunny desde la azotea de una icónica casa puertorriqueña instalada en el recinto de conciertos mientras levantaba su copa y el público levantaba las suyas a cambio.

'Seguimos aquí'

El sábado se cumplió el octavo aniversario del huracán María, que azotó Puerto Rico como tormenta de categoría 4 el 20 de septiembre de 2017.

Se estima que 2975 personas murieron en las sofocantes consecuencias de la tormenta que destruyó la red eléctrica de la isla, dejando a algunas comunidades sin electricidad hasta por un año. La ira y la frustración por el ritmo de la reconstrucción siguen latentes mientras persisten los cortes de electricidad crónicos .

En un informe del 11 de septiembre, la Oficina del Inspector General de Estados Unidos encontró que el 92% de los proyectos aprobados y obligados relacionados con la deteriorada red eléctrica de Puerto Rico estaban incompletos y que 3.700 millones de dólares de los fondos disponibles no habían sido obligados.

Más de siete años después del huracán María, FEMA desconoce cuándo se reconstruirá por completo la red eléctrica de Puerto Rico. La red sigue siendo inestable, inadecuada y vulnerable a interrupciones, según el informe.

El sábado, el número estimado de muertos estaba impreso en la parte trasera de camisetas y escrito en banderas puertorriqueñas que la multitud ondeaba en el aire.

“Aún estamos conmovidos y cargamos con el trauma de haber pasado por algo horrible”, dijo Marta Amaral, de 61 años, quien asistió al concierto del sábado. “Más allá de la tristeza y de recordar la negatividad de haber pasado por un evento traumático, esta es una celebración de que seguimos aquí, de pie”.

Un invitado sorpresa

En cada concierto de este verano, Bad Bunny invitó a nuevas celebridades, entre ellas LeBron James, Penélope Cruz, Darren Aronofsky, DJ Khaled y Kylian Mbappé, y cantó con diferentes músicos, incluidos Rubén Blades, Residente, Gilberto Santa Rosa, Rai Nao y Jorge Drexler.

Pero el sábado, el ruido de la multitud alcanzó nuevos niveles cuando Bad Bunny rapeó con pesos pesados puertorriqueños como Ñengo Flow, Jowell y Randy, Dei V y Arcángel y De la Ghetto. Miles de fans flexionaron las rodillas al unísono al ritmo del rap y el reggaetón.

Entonces, la multitud se quedó sin aliento con incredulidad cuando Marc Anthony apareció en el escenario después de que Bad Bunny le rogó a sus fanáticos que se unieran a él porque iba a cantar una canción que no había cantado en público en unos 20 años.

“¡Yo te quiero, Puerto Rico!”, gritó la multitud mientras los dos cantantes se abrazaban al final de la icónica canción, “Preciosa”, cuya letra dice: “Te amo, Puerto Rico”.

'Una noche emotiva'

Miles de personas se reunieron afuera del lugar del concierto el sábado horas antes del concierto, con la flor nacional de Puerto Rico, la vibrante flor de maga, metida detrás de la oreja y el tradicional sombrero de paja conocido como "pava", colocado en un ángulo alegre sobre la cabeza.

Pero no todos estaban de fiesta.

Darlene Mercado deambulaba por ahí, preguntando a desconocidos si conocían a alguien que pudiera comprar entradas para ella y su hija, que había llegado en avión desde Nueva Jersey.

Estaban alrededor del número 122.000 en una fila de espera virtual para comprar entradas para el concierto agotado del sábado y no pudieron conseguir ninguna después de esperar ocho horas en línea.

“Este no es solo el aniversario del huracán, sino también el aniversario de mi liberación del cáncer y mi cumpleaños. Queríamos celebrarlo todo a lo grande”, dijo.

El concierto del sábado estuvo abierto sólo para residentes de Puerto Rico, al igual que los primeros nueve conciertos de la residencia de Bad Bunny, pero el resto estuvo abierto a fanáticos de todo el mundo .

En total, los conciertos atrajeron a aproximadamente medio millón de personas, generando un estimado de 733 millones de dólares para Puerto Rico, según un nuevo estudio de Gaither International.

La mayoría de los visitantes extranjeros provenían de República Dominicana, Colombia y España, con una estancia promedio de casi nueve noches, según el estudio. En general, aproximadamente el 70% de los asistentes a los conciertos eran mujeres, con una edad promedio de 33 años, según el estudio.

Entre los asistentes se encontraba Shamira Oquendo.

“Va a ser una noche emotiva”, dijo la joven de 25 años, señalando que el huracán María fue su primer huracán. “Fue muy triste. Mucha gente a mi alrededor perdió sus cosas”.

'Yo soy boricua!'

La fiesta de Puerto Rico con Bad Bunny terminó la madrugada del domingo, pero la superestrella, que recientemente obtuvo 12 nominaciones al Grammy Latino, emprenderá una gira mundial en noviembre, con conciertos previstos en países como República Dominicana, Costa Rica, México, Brasil, Australia, España, Francia y Suecia. Cabe destacar que no viajará a Estados Unidos, alegando preocupación por el arresto de inmigrantes .

El sábado, Bad Bunny agradeció a sus fans por su cariño.

"Los voy a extrañar mucho. Voy a extrañar esta energía", dijo mientras instaba al público a abrazar el amor sin importar la situación.

En ese momento, amigos y familiares entre la multitud comenzaron a abrazarse, algunos con lágrimas en los ojos.

Después de más de tres horas cantando con Bad Bunny, los fans no estaban listos para soltarse. Mientras la multitud bajaba las escaleras y se adentraba en la noche, un hombre gritó: "¡Soy boricua!" y la multitud respondió: "¡Pa' que tú lo sepas!".

Es un grito tradicional de llanto y respuesta que permite a las personas a su alrededor saber que son puertorriqueños y están orgullosos de ello.