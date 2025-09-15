Imbert se goza la música del Blachy, Bonny Cepeda, Teodoro Reyes y Shadow Blow

"Esta noche en este pueblo de Imbert se rompieron todos los récords de asistencia", dijo orgullosa y alegre la alcaldesa María Elena Ramos (Chiquita) cuando vio aquella multitud en el parque central bailando y cantando a ritmo de los temas del Blachy, Bonny Cepeda, y Teodoro Reyes y Shadow Blow.

El merengue, la bachata, el merengue típico y las fusiones urbanas fueron los ritmos protagonistas de un masivo concierto que desde temprano paralizó la ciudad de Imbert, en la provincia Puerto Plata.

La presentación formó parte de la plataforma "Qué viva la Patria", bajo la producción del empresario Luis Medrano, que festeja los 162 años de la gesta de la Restauración de la República.

"Fue un desborde popular de pasión por los talentos nacionales lo que se vivió el pasado sábado en otra gran muestra de que los artistas están recibiendo un respaldo total del presidente Luis Abinader que ha logrado la integración familiar y el disfrute de grandes estrellas nacionales reactivando el entretenimiento y manteniendo viva la cultura folclórica musical nacional", resaltó Medrano.

El Blachy durante su presentación en Imbert, Puerto Plata, la noche del sábado 13 de septiembre 2025.

La actuación del Blachy fue un huracán de emociones y reafirmó la pegada de su música típica entre jóvenes y adultos.

Incluso, uno de los jóvenes presentes fue invitado por el Blachy a subir al escenario para interpretar su ya clásico "Hola perdida" junto con él. Fue de tanto agrado para el cantante típico que terminó regalándole 10 mil pesos en efectivo.

Bonny y Richie Cepeda fueron un atractivo para la multitud que se congregó en el parque central de Imbert, Puerto Plata.

Por igual, Bonny Cepeda y Richie Cepeda fueron protagonistas de casi una hora de merengue tradicional al presentar su mejor concierto del año, logrando una conexión especial con merengues como "Ay doctor", "Me tiene chivo", "Una fotografía" y "Asesina".

Teodoro Reyes fue la propuesta bachatera que generó una gran algarabía entre los presentes en el parque de Imbert.

Una alegre sorpresa fue el derroche de emociones que generó Teodoro Reyes con su grito de guerra: "Oye, se soltó Teodoro". Este veterano bachatero enamoró a una multitud entusiasta que se convirtió en coro masivo en cada una de sus canciones.

"El cuchillo", pedía la gente, en alusión al título de una de sus bachatas más populares, al igual que "Me heriste el corazón", "Hombre no muere de pena", "Amor bonito", "Vuelve con tu papá" y "Moriré bebiendo".

Shadow Blow fue el atractivo urbano en Imbert, en la celebración de los 162 años de la gesta restauradora.

El cierre le correspondió a Shadow Blow. Un torrente de juventud se contagió de su repertorio urbano.

El Festival de la Restauración en Imbert se organizó con el auspicio del ministro José Paliza, Banreservas, RD Vial, la alcaldesa María Elena Ramos y el respaldo del Presidente Luis Abinader.