Bad Bunny confirma que va por la función número 31 de su residencia en Puerto Rico: "Una más"

"Una más", así confirmó Bad Bunny la función número 31 de su residencia musical "No me quiero ir de aquí" en el Coliseo José Miguel Agrelot de Puerto Rico.

El espectáculo, que corresponde a la serie de conciertos que realiza el artista en la isla desde el 11 de julio, está programado para el próximo 20 de septiembre.

Las boletas estarán disponibles a partir del miércoles a las 10 de la mañana a través de www.nomequieroirdeaqui.com.

Por la residencia de dos meses han desfilado diversas figuras del entretenimiento y el deporte internacional, entre ellos LeBron James, Mbappé, Vico C, Ozuna, Pedro Capó, Belinda, Zuleyka Rivera, Penélope Cruz, Ana de Armas, El Alfa, Tokischa, Santiago Matías, El Molusco, La Burbu, Eladio Carrión, Feid, entre otros.

"El Conejo Malo" incluye en su show un repertorio enfocado en su último álbum, "Debí tirar más fotos", que resalta la cultura y los ritmos autóctonos de Puerto Rico como La Bomba y La Plena.

El disco está compuesto por 17 canciones: "Dtmf", "Perfumito nuevo", "Weltita", "Veldá", "Café con ron", "Nuevayol", "Voy a llevarte pa' PR", "Ketú tecré", "Eoo", "Bokete", "Baile inolvidable", "El clúb", "Pitorro de coco", "La mudanza", "Turista", "KlousFrens" y "Lo que le pasó a Hawaii".