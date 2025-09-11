Pablo Cruz, protagonista de "Chespirito", llega a "Smartfilms Dominicana"

En el marco de la primera edición de "Smartfilms Dominicana" llega a la República Dominicana desde México, el actor Pablo Cruz, protagonista de la serie “Chespirito, sin querer queriendo”.

Tras una "ruta peliculera" que recorrió el país con talleres y capacitaciones, "Smartfilms se acerca a su gran cierre con el festival que contará con la participación de Cruz, quien se ha dado a conocer por proyectos como “Luis Miguel, la serie” y “Chespirito, sin querer queriendo”, los cuales han catapultado su talento a nivel internacional.

“Estamos muy entusiasmado de recibir a Pablo para el cierre de nuestra primera edición. En reconocimiento de su dilatada y exitosa carrera, lo recibimos como invitado internacional para compartir con nosotros su experiencia y trayecto, que estamos seguros será de gran aporte y motivación para todos los participantes”, destacaron los actores y productores Evelyna Rodríguez y Danilo Reynoso.

Pablo Cruz es un actor mexicano que ha trabajado en otras producciones como las series “Las viudas de los jueves” y “Guerra de likes”; telenovelas como “El hotel de los secretos”, “A que no me dejas” y “Por siempre mi amor”, y las películas “Me casé con un idiota”, “La Nave”, “En las buenas y en las malas” y “Solteras”, entre otras.

"Smartfilms Festival se llevará a cabo los dìas 19 y 20 de septiembre en Caribbean Cinemas Galería 360 y contará con conversatorio con Pablo Cruz, en colaboración con la Asociación Dominicana de Actores de Cine (ADAC).