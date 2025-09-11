Grupo mexicano Caifanes se presentará por primera vez en República Dominicana

Caifanes, una banda mítica del rock latinoamericano, llegará por primera vez a República Dominicana, con dos presentaciones pautadas, los días 25 y 26 de septiembre en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua en Santo Domingo.

"No te pierdas la oportunidad de cantar a todo pulmón himnos como Afuera, La Célula Que Explota y No Dejes Que... en un concierto que quedará grabado en la historia", reza la invitación de la empresa Ed Live.

Desde su debut, Caifanes logró un impactante impacto en el movimiento de rock en México, ayudando a catalizar la proliferación del género en el país durante finales de los 80 y principios de los 90. Con el lanzamiento de su primer álbum homónimo en 1988, que incluyó éxitos como “Mátenme porque me muero” y “Viento”, se posicionó como pioneros del rock mexicano, fusionando sonidos e influencias diversas que los distinguieron de otras bandas de la época.

La banda experimentó cambios en su alineación a lo largo de los años. El más notable fue la integración de Alejandro Marcovich en la guitarra líder en 1989, influenciando el sonido de Caifanes con su distintivo estilo de guitarra.

La formación se mantiene con tres de sus miembros fundadores: el cantante y guitarrista Saúl Hernández, el baterista Alfonso André y el teclista Diego Herrera.

Con la salida del guitarrista Alejandro Marcovich en 2014 y del bajista Sabo Romo en 2021, sus lugares fueron cubiertos por Rodrigo Baills y Marco Rentería, respectivamente.

Video MIX CAIFANES EN VIVO.



A pesar de una pausa en sus actividades durante algunos años, la banda se reunió en 2011, consolidándose una vez más como una fuerza vital en la música de América Latina.

Caifanes no solo es celebrado por su contribución musical, sino también por su influencia en la identidad cultural y social de su era, inspirando a varias generaciones de músicos y aficionados por igual. Su legado perdura como uno de los pilares del rock latinoamericano.

De manera paulatina, Caifanes vino publicando nuevas canciones durante los últimos años. La banda se mantiene centrada principalmente en sus presentaciones en vivo.

Tras el lanzamiento de Heridos en 2019 (la última grabación con Sabo Romo en el bajo), le siguieron Sólo Eres Tú en 2022, Inés en 2023, y el más reciente, en marzo del presente año 2025, "Caíste".