Santiago recibirá “Las Chicas del Can: El Reencuentro”

El evento, que reunirá a tres generaciones inolvidables: Las Pioneras, Las Monumentales y Las Espectaculares, será el sábado 15 de noviembre a las 8:30 de la noche en la Gran Arena del Cibao

Encuentro de prensa para anunciar “Las Chicas del Can: el Reencuentro”, un show que reunirá a tres generaciones inolvidables: Las Pioneras, Las Monumentales y Las Espectaculares, el sábado 15 de noviembre en la Gran Arena del Cibao.

Listín DiarioSantiago de los Caballeros

Santiago de los Caballeros, "La Ciudad Corazón", recibirá el espectáculo del año, “Las Chicas del Can: El Reencuentro”, un show que reunirá a tres generaciones inolvidables: Las Pioneras, Las Monumentales y Las Espectaculares, en una puesta escénica el sábado 15 de noviembre a las 8:30 de la noche en la Gran Arena del Cibao.

Con la producción ejecutiva de Tueska y la producción logística y técnica de Jhonatan Pimentel, la presentación contará con la presencia de figuras del arte y el canto nacional como Adalgisa Pantaleón y Fefita La Grande.

Belkys Concepción, Isis Rivera, Teresa Domínguez, Michelle Flores, Grisell Báez, Florangel Espinal, Mabel Peguero, Luisanna Grullón, Jameli Martínez y Tueska son protagonistas de esta propuesta que se alzó con el más reciente premio Soberano como “Espectáculo del Año.

“Este show es la respuesta a la petición de los fanáticos de todas partes del mundo de Las Chicas del Can. Para mí, Santiago es la capital del merengue en República Dominicana y por eso elegimos la ciudad para que toda la familia pueda disfrutarlo”, afirmó Tueska durante un encuentro con medios del Cibao.

El montaje audiovisual del evento está a cargo de BME Eventos; el vestuario será diseñado por creadores dominicanos como Jorge David; la producción musical está en manos del maestro Henry Jiménez y la coreografía es de Rosene Jerez.

Las boletas para “Las Chicas del Can: El Reencuentro” en la Gran Arena del Cibao están a la venta a través de Todo Tickets y Plaza Lama de Santiago.

