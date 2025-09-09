Santiago recibirá “Las Chicas del Can: El Reencuentro”

Santiago de los Caballeros, "La Ciudad Corazón", recibirá el espectáculo del año, “Las Chicas del Can: El Reencuentro”, un show que reunirá a tres generaciones inolvidables: Las Pioneras, Las Monumentales y Las Espectaculares, en una puesta escénica el sábado 15 de noviembre a las 8:30 de la noche en la Gran Arena del Cibao.

Con la producción ejecutiva de Tueska y la producción logística y técnica de Jhonatan Pimentel, la presentación contará con la presencia de figuras del arte y el canto nacional como Adalgisa Pantaleón y Fefita La Grande.

Belkys Concepción, Isis Rivera, Teresa Domínguez, Michelle Flores, Grisell Báez, Florangel Espinal, Mabel Peguero, Luisanna Grullón, Jameli Martínez y Tueska son protagonistas de esta propuesta que se alzó con el más reciente premio Soberano como “Espectáculo del Año.

“Este show es la respuesta a la petición de los fanáticos de todas partes del mundo de Las Chicas del Can. Para mí, Santiago es la capital del merengue en República Dominicana y por eso elegimos la ciudad para que toda la familia pueda disfrutarlo”, afirmó Tueska durante un encuentro con medios del Cibao.

El montaje audiovisual del evento está a cargo de BME Eventos; el vestuario será diseñado por creadores dominicanos como Jorge David; la producción musical está en manos del maestro Henry Jiménez y la coreografía es de Rosene Jerez.

Las boletas para “Las Chicas del Can: El Reencuentro” en la Gran Arena del Cibao están a la venta a través de Todo Tickets y Plaza Lama de Santiago.