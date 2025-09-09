Retro Jazz celebra sus 15 años con un aplaudido tributo al cancionero dominicano

La Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes se convirtió en el escenario que celebraría los 15 años de Retro Jazz, agrupación liderada por el bajista y arreglista Pengbian Sang, que ha transformado el cancionero dominicano y ha trascendido en el jazz. Y los aplausos revoloteaban al terminar cada interpretación.

El repertorio de la noche del sábado fue un recorrido por los sonidos que han definido a Retro Jazz a lo largo de los últimos 15 años. Desde boleros, pasando por merengues y fusiones con ritmos internacionales, la banda como siempre mostró su habilidad y logró reimaginar el cancionero dominicano con un lenguaje jazzístico y contemporáneo.

De los rasgos más distintivos de la noche fue la manera en que el concierto se transformó en una conversación abierta entre los músicos y el público. Cada integrante de RetroJazz se tomó un momento para presentar las canciones, enlazándolas con una historia, una anécdota o una reflexión sobre la pieza; esta divertida dinámica otorgó al espectáculo un carácter íntimo y cercano, alejándose de la rigidez de un recital tradicional.

Laura Rivera fue uno de los ejes centrales del espectáculo. La vocalista deleitó con una voz increíble y siempre mostrando cercanía y familiaridad con la audiencia.

Recordada por haber iniciado su carrera como vocalista de Tribu del Sol en los años noventa, se ha consolidado con el tiempo una trayectoria versátil que abarca el rock, la balada y el jazz.

Mientras, Eliezer Paniagua, saxofonista, dominó el escenario con su dinamismo y su energia, acompañando también con matices en la flauta.

Guy Frómeta en la batería y Edgar Molina en la percusión marcaron la energía rítmica y enriquecieron con texturas y colores el sonido de la noche.

Álvaro Dinzey acompañó con su voz y con el piano, con completo virtuosismo, toda la velada. E

l guitarrista invitado, Melvin Rodríguez, aportó un matiz fresco con las cuerdas que complementaron en armonía toda la banda, y al frente, Pengbian Sang, quien condujo con su bajo y visión el espíritu de Retro Jazz.

Sus inicios

Retro Jazz nació en 2011 con la visión de dar una nueva vida a la música dominicana a través del jazz. Bajo la dirección de Pengbian Sang, la agrupación emprendió la tarea de reinterpretar clásicos de compositores nacionales.

Su primer disco, “Jazzeando el Cancionero Dominicano Vol. 1”, fue aplaudido por la crítica y fue reconocido en los Premios Soberano 2014 como Álbum del Año, un logro inédito para una producción de jazz en el país. Más adelante, con Vol. 2 y otras producciones en vivo, Retro Jazz consolidó un estilo distintivo que los ha llevado a escenarios internacionales y a ganarse un lugar de respeto en la historia musical dominicana.

Acordes del Alma

El concierto “Acordes del Alma” representó el símbolo de 15 años de constancia y amor por la música dominicana. En cada interpretación se percibía el mensaje de una agrupación que ha sabido crecer y posicionarse.

El entusiasmo del público, que se mantuvo animado de principio a fin, fue la prueba más clara de que Retro Jazz ha logrado crear un puente entre géneros y generaciones.

Lo vivido en Bellas Artes es ell inicio de un año conmemorativo que incluirá múltiples actividades y conciertos especiales. La celebración culminará en 2026 con un gran evento en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se espera un despliegue aún mayor para cerrar con broche de oro esta etapa.