Karol G, John Legend, Pharrel Williams y Andrea Bocelli se presentarán en el Vaticano

El Vaticano vivirá una auténtica «lluvia de estrellas» el próximo sábado, cuando artistas de renombre internacional como la colombiana Karol G, los estadounidenses John Legend y Pharrell Williams, y el tenor italiano Andrea Bocelli se reúnan en la Plaza de San Pedro para ofrecer un ‘macroconcierto’ por la fraternidad humana.

El espectáculo, titulado ‘Grace for the World’ (‘Gracia para el mundo’), cerrará la tercera edición del Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana, una iniciativa promovida por la Basílica de San Pedro que tendrá lugar en Roma los días 12 y 13 de septiembre.

Durante dos jornadas, la capital italiana acogerá mesas redondas y encuentros dedicados a temas como el medioambiente, la infancia, el arte, la inteligencia artificial o el deporte, entre otros, en lugares simbólicos de la ciudad.

Espectáculo de drones

El evento musical, abierto al público y transmitido en directo a todo el mundo, no solo contará con celebridades internacionales, sino también con una exhibición aérea de 3.500 drones que iluminarán el cielo vaticano con figuras inspiradas en la Capilla Sixtina.

El espectáculo estará bajo la dirección artística de Bocelli y Pharrell Williams y, entre otros, participarán el coro góspel Voices of Fire, el rapero tailandés BamBam, el artista estadounidense Teddy Swims, el rapero Jelly Roll, la cantante beninesa Angélique Kidjo.

«Redescubrir el camino de la fraternidad»

La iniciativa que busca «redescubrir el camino de la fraternidad» culminará el día 13 con el primer concierto en la Plaza de San Pedro en el marco del Año del Jubileo de la Esperanza.

«Nuestra humilde intención es la de proponer al mundo el horizonte de la fraternidad como clave de bóveda para un nuevo orden político, un nuevo orden económico y un nuevo orden social en la existencia humana», explicó el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica de San Pedro, en un comunicado.

El 13 de septiembre, antes del concierto, se celebrará la llamada ‘Asamblea de lo Humano’ en el ayuntamiento de Roma, con la presencia de la Premio Nobel de la Paz 2021, Maria Ressa; la activista mozambiqueña Graça Machel Mandela y el cardenal Gambetti, en un intento por responder a la pregunta: «¿Qué significa ser humanos hoy?».

«La experiencia de las mesas ayuda a encontrarse y escucharse, conocerse y reconocerse. Redescubrir la fraternidad y elegir palabras y gestos fundados en lo humano puede nutrir de significados y valores la vida de instituciones y empresas, hospitales y centros deportivos… hasta la inteligencia artificial», añadió Gambetti.