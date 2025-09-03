“¡Qué viva la Patria!” cerrará en el Monumento de Capotillo en Loma de Cabrera el domingo 7

El cierre de la celebración del 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración, bajo la plataforma musical “¡Qué viva la Patria!”, será en Capotillo, Loma de Cabrera, este domingo 7 de septiembre, desde las 3:00 de la tarde.

Con entradas libres de costo, el evento reunirá a los populares artistas dominicanos Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Fefita La Grande, Steffany Constanza y Chimbala.

Este concierto para la historia, que cuenta con el respaldo del presidente Luis Abinader, Banreservas, el Ministerio de Turismo y la Alcaldía de Capotillo, encabezada por el alcalde Harim Gómez, corona una exitosa gira nacional presentada en conmemoración del 162 aniversario de la Gesta Heroica de la Restauración, que llevó conciencia patriótica, el orgullo de la Dominicanidad, la cultura y unidad familiar a diversas ciudades del país.

“¡Qué viva la Patria!” presenta un despliegue multigeneracional del merengue en todas sus expresiones: las trayectorias de Fernando Villalona y Wilfrido Vargas; la leyenda del merengue típico Fefita La Grande; la nueva estirpe de calidad representada por Steffany Constanza; y la energía urbana de Chimbala, convocando al público de todas las edades desde las 3:00 de la tarde, informó el productor de la plataforma, Luis Medrano.