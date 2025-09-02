"Qué viva la Patria" lleva orgullo y música a la Línea Noroeste, el Nordeste y sectores de Santo Domingo

La plataforma "Que viva la Patria" llenó de orgullo y música la Línea Noroeste con conciertos para celebrar la gesta histórica de la Restauración y la cultura que promueve la diversión en familia.

Multitudes vibraron al compás del merengue, de la música típica, la bachata y las fusiones tropicales en Mao Valverde, Santiago Rodríguez, Guayubín, Dajabón y Partido (Dajabón).

En días anteriores la plataforma "sembró su música" en Río San Juan, Nagua, Samaná, Guerra, San Luis, Ciudad Juan Bosch, La Vega, entre otros pueblos.

La serie de conciertos, gratuitos y de unión familiar, contó con el respaldo del presidente Luis Abinader, de Banreservas, del Ministerio de Turismo y de los ayuntamientos locales, consolidándose como una celebración ejemplar de la identidad, del civismo y la alegría nacional, resaltó el empresario Luis Medrano, productor del evento.

“Ver a niñas, niños, jóvenes, adultos y envejecientes cantando y bailando juntos es el mejor retrato de lo que somos: una nación alegre, trabajadora y orgullosa de su cultura, de sus héroes de la Gesta Histórica de la Restauración en su 162 aniversario, esa es la decisión y la visión del presidente Luis Abinader cuando decide apoyar este tipo de iniciativas", expresó Medrano.

Rafa Rosario fue uno de los atractivos de la plataforma de conciertos "Qué viva la Patria".

Según sus reflexiones, estos conciertos se caracterizan por llevar a las ciudades el mensaje de la importancia de cuidar la identidad y la cultura popular.

Medrano calificó como "una gran experiencia es ver esas ciudades limpias, parques cuidados y un ambiente de orden y respeto, con familias y amigos compartiendo en armonía. Turistas y trabajadores extranjeros de Suramérica, Centroamérica y el Caribe se integraron desde temprano llegaron con sillas y neveras en mano para disfrutar un repertorio que abrazó clásicos y sonoridades contemporáneas exitosas".

Estas fiestas "son un espejo del país que estamos construyendo, más próspero, inclusivo y orgulloso de su patrimonio cultural, de sus héroes”, resaltó el alcalde Santiago Riverón y es el discurso de todos los alcaldes de las diferentes poblaciones.

Omega ante una de las multitudes congregadas por "Qué viva la Patria".

Sergio Vargas viajó desde Villa Altagracia a diferentes pueblos que conformaron la plataforma "Qué viva la Patria".327057184045101

Aplausos, risas, vítores, bailes y noches festivas se perciben en el público que disfruta de manera gratuita de un show que incluyó a populares artistas dominicanos.

En la cartela figuraron Los Hermanos Rosario, Fernando Villalona, Wilfrido Vargas, Miriam Cruz, Kinito Méndez, Pochy Familia, Los Kenton, Aníbal Bravo, Koki Acosta y Alex Bueno.

Por igual, Jossie Esteban, Fefita La Grande, Krispy, Kiko El Presidente, Silvio Mora, Yuri Swing, Wason Brazobán, Steffany Constanza y Marcel.

También Luis Miguel del Amargue, Sexappeal, Chiquito Team Band, Ashley Music, El Clasicom, El Chaval, Eddy Herrera, Ramón Orlando, Omega, Chimbala, Bulín 47, Vakeró, Químico Ultramega, Narciso “El Pavarotti”, Alex Montero y Shadow Blow entre otros.

Chimbala figuró entre los urbanos elegidos para cantar en los pueblos que recibieron "Qué viva la Patria".

Merengue, bachata, merengue típico, salsa y fusiones urbanas tropicales, provocando ovaciones entre éxitos musicales que invitan a bailar y celebrar.

“Más que conciertos, son encuentros de país: espacios que promueven la convivencia, la educación cívica y el valor de la familia. La cultura es un puente generacional y un motor de ciudadanía,” apuntó el jefe del equipo de producción.