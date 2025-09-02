Natalia Jiménez regresa a RD con su gira “La Jiménez”

Natalia Jiménez regresa a la Sala Principal del Teatro Nacional, el próximo 20 de noviembre a las 8:30 de la noche, con su nueva gira “La Jiménez”, interpretando parte del cancionero de Icónicos Hispanoamericano de leyendas y autores de todos los tiempos como son Marco Antonio Solís, José José, Camilo Sesto y Juan Gabriel, entre otros.

Según se informó, el espectáculo será un recorrido por su trayectoria musical, desde sus inicios con La Quinta Estación hasta su consolidación como solista, entre los éxitos que interpretará se destacan “Me muero”, “Frase tonta de la semana”, “Creo en Mí” y “Quédate con Ella”, entre muchas otras canciones que forman parte de su repertorio musical.

Las boletas de “La Jiménez”, estarán a la venta en Uepa Tickets desde este miércoles 3 de septiembre a las 10:00 de la mañana.

La presentación de Natalia Jiménez en el país estará a cargo de Cesar Suarez Jr, quien afirmó que “La Jiménez”, está inspirado en su más reciente producción discográfica “De Jiménez a Jiménez”.

“Será es un tributo a los grandes de la música ranchera y, al mismo tiempo, una reafirmación del lugar que Natalia ha conquistado como una de las intérpretes más poderosas del género regional mexicano”, destacó.

En cuanto a la producción, explicó que será una puesta en escena única, con un despliegue de sistema de audio, vídeo, iluminación, un vestuario espectacular y una gran orquesta que deleitará a los presentes.

“Reconocida por su fuerza vocal, su elegancia escénica y su profunda conexión con el público, la artista madrileña se prepara para ofrecer un espectáculo lleno de alma, raíces y emoción”, puntualizó.

“La Jiménez” no es solo el título de una gira, es una declaración de identidad artística, es Natalia rindiendo tributo a sus influencias, a la tradición, y al pueblo latino que la ha acompañado desde sus inicios.

Con una carrera que abarca más de dos décadas, Natalia Jiménez ha dejado una huella imborrable en la música latina. Inició su trayectoria como vocalista de la exitosa banda La Quinta Estación, con la que conquistó las listas de popularidad y los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Su versatilidad le ha permitido dominar géneros como el pop, la balada y, más recientemente, la música regional mexicana, posicionándola como una de las artistas más completas y respetadas de la industria.