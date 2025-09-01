Santiago: Yailin se consolida en la música urbana con su primer concierto masivo en RD

Yailin 'La más viral' escogió a Santiago de los Caballeros para su primer concierto masivo en República Dominicana, consolidándose en la música urbana como una de sus exponentes más populares, luego de celebrar dos funciones de su propuesta "Un jardín en el alma" en Nueva York y Nueva Jersey en marzo.

Esta vez, la cantante logró una convocatoria de 7 mil personas en la Gran Arena del Cibao, donde debutó cantando en vivo importantes colaboraciones de su carrera como "Chivirika" y "Quién me atraca a mí" con sus compañeros El Villano RD y Haraca Kiko respectivamente.

La artista valoró poder presentarse junto a los colegas que en sus inicios le dieron una oportunidad, convirtiéndose ambos en los éxitos que impulsaron su trabajo a nivel internacional en el año 2021 gracias a TikTok.

"Muchas gracias por apoyarme en mi concierto en grande, es un sueño estar con todos ustedes, esta noche Santiago es Chivirika", dijo visiblemente emocionada ante un público liderado por mujeres, quienes lucieron los atuendos que identifican a la artista, quien tuvo un total de cuatro cambios de vestuarios durante la noche.

Entre sus invitados también estuvieron Fariana, Shadow Blow, Bulova, Yomel El Meloso, Nino Freestyle, Braulio Fogón, La Más Doll, Lil Nay, Ceky Viciny y Ebenezer Guerra, este último interpretó el merengue "NSSI" a dúo con Yailin y fungió como telonero del espectáculo.

Yailin se apoyó de diversos elementos para ofrecer un show a la altura para su fanaticada que se mantuvo coreando sus canciones durante dos horas y media.

En su puesta en escena, "La Chivirika" incluyó una celda, un tubo para pole dance, un cuerpo de decenas de bailarines y bailarinas, banda musical, innovadoras luces, fuego, pirotecnia, sogas que simularon un ring de boxeo y sillas.

Su repertorio destacó por otros éxitos como "Narcisista", "Ahí vienen", "Yo no olvido", "Ni un ki ki", "Nataly", "Soy mamá", "Silla", "Chapa", "Me encantas", "Solo tú y yo", "DM", "Bad Bitc*", "Si tú me busca", "Te la parto", "Sola", "Amigos", "Todos mienten", "Dale 2" y "Bing Bong".

El espectáculo, bajo la producción de Mister Grill, Melissa Castillo, JK Events y Reconocidos, inició a las 8:55 de la noche con Ebenezer Guerra, Dj Coca y Dj Patio.