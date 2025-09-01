Ozuna y Bad Bunny ponen fin a los rumores de enemistad al presentarse juntos en Puerto Rico

El multipremiado cantante y compositor Ozuna sorprendió al público al aparecer como invitado especial en la función número 24 residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. La euforia fue inmediata: miles de voces corearon al unísono los himnos que han convertido al “Negrito de Ojos Claros” en uno de los referentes de la música urbana.

Con un recorrido por sus éxitos más memorables —desde "Déjate llevar", hasta clásicos como "Dile que tú me quieres", "Si tu marido no te quiere", "Se preparó", "Adicto", "Hey Mor" y "El Farsante"— Ozuna guió al público por un viaje lleno de nostalgia, reviviendo momentos que han marcado a toda una generación de fanáticos del reggaetón. Pero la verdadera sorpresa y momento cumbre de la noche llegó al final de su participación, cuando Bad Bunny y Ozuna se unieron en tarima para interpretar "Te boté", uno de los temas más trascendentales en la historia del género, desatando una ovación en el Choliseo.

Aunque los fanáticos de ambos deseaban ver la unión de los artistas en alguna de las 30 noches que "El Conejo Malo" tiene programadas en el Choli con su espectáculo "No me quiero ir de aquí", algunos dudaban que el encuentro fuera posible por los rumores de enemistad entre ellos que desde hace años circulaban y que tomaron fuerzas en 2020 cuando Ozuna lanzó "Enemigos ocultos".

Esta actuación evidenció el esperado regreso de Ozuna al Coliseo de Puerto Rico tras varios años. Su más reciente aparición en el escenario más importante de la isla había sido como invitado en la gira "La última misión" de Wisin y Yandel en 2022. Desde entonces, el astro puertorriqueño ha enfocado su carrera en escenarios internacionales, regresando recientemente de una exitosa gira de verano por Europa que consolidó aún más su presencia global.