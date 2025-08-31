Santiago: Yailin se consolida en la música urbana con su primer concierto masivo en RD
Yailin 'La más viral' escogió a Santiago de los Caballeros para su primer concierto masivo en República Dominicana, consolidándose en la música urbana como una de sus exponentes más populares.
La cantante logró una convocatoria de 7 mil personas en la Gran Arena del Cibao, donde debutó cantando en vivo importantes colaboraciones de su carrera como "Chivirika" y "Quién me atraca a mí" con sus compañeros El Villano RD y Haraca Kiko respectivamente.
La artista valoró poder presentarse junto a los colegas que en sus inicios le dieron una oportunidad, convirtiéndose ambos en los éxitos que impulsaron su trabajo a nivel internacional en el año 2021 gracias a TikTok.
Entre sus invitados también estuvieron Fariana, Shadow Blow, Bulova, Yomel El Meloso, La Más Doll, Lil Nay, Ceky Vicini y Ebenezer Guerra, este último interpretó "NSSI" a dúo con Yailin y fungió como telonero del espectáculo.
Yailin se apoyó de diversos elementos para ofrecer un show a la altura para su fanaticada que se mantuvo coreando sus canciones durante dos horas y media.
En su puesta en escena, "La Chivirika" incluyó una celda, un tubo para pole dance, un cuerpo de decenas de bailarines y bailarinas, banda musical, innovadoras luces, fuego, pirotecnia, sogas que simularon un ring de boxeo y sillas.
Su repertorio destacó por otros éxitos como "Narcisista", "Ahí vienen", "Yo no olvido", "Ni un ki ki", "Nataly", "Soy mamá", "Silla", "Chapa", "Me encantas", "Solo tú y yo", "DM", "Bad Bitc*", "Si tú me busca", "Sola", "Amigos", "Todos mienten", "Dale 2" y "Bing Bong".
El espectáculo, bajo la producción de Mister Grill, Melissa Castillo, JK Events y Reconocidos, inició a las 8:55 de la noche con Ebenezer Guerra, Dj Coca y Dj Patio.