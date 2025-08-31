Música y cine se combinan para noche de nostalgia y emociones en el Teatro Nacional

“Todo Hollywood” revivió anoche, a través de la música, en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito, la nostalgia y emociones por películas que muchos han visto incluso en más de una ocasión.

El concierto estuvo dedicado a las bandas sonoras de películas, interpretadas magistralmente por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, con más de 70 músicos y dirigida por el maestro Amaury Sánchez.

Desde las 8:45 de la noche y por una hora y 50 minutos, el público disfrutó de un repertorio de 21 temas musicales, mientras en una pantalla al fondo del escenario se exhibían los tráileres de esos emblemáticos filmes.

Como invitados en la interpretación de algunos temas participaron los cantantes Héctor Aníbal, Laura Rivera, Max Martínez, María José Pintor y la soprano Stephanie Ortega.

El concierto, quien según Sánchez fue preparado en tan solo tres ensayos, comenzó con un tributo a los compositores de películas y luego siguió el tema musical del filme Jurassic Park, del compositor estadounidense John Williams.

“Unchained melody” (melodía desencadena), de la película “Ghost” (La sombra del amor), interpretada por Aníbal, y “My heart will go on”, del laureado filme Titanic del director James Cameron, a cargo de la soprano Ortega, transportaron al público a dos momentos de intenso romanticismo en el llamado séptimo arte.

La batuta del maestro Sánchez se llenó de intensidad en la interpretación de los temas musicales de las películas “Superman”, “Cazadores del arca perdida (Indiana Jones), “Misión Imposible” y “Skyfall” (James Bond), protagonizadas por los icónicos actores de esos filmes, Christopher Reeve, Harrison Ford, Tom Cruise y Daniel Craig, respectivamente.

Pese a la estructura compleja de algunas bandas sonoras, la Filarmónica de Santo Domingo ejecutó de manera magistral cada uno de los temas, con la cerrada ovación del público al final de cada interpretación.

El concierto incluyó, además de temas musicales ganadores de premios Oscar en los últimos 50 años, de otros filmes como “ET, el extraterrestre”, “Piratas del caribe”, “Star war”, “Fantasma de la ópera” y “La sirenita”, este último con Pintor como cantante invitada, una joven alumna de la escuela de formación musical de Sánchez.

El espectáculo musical cerró con todos los cantantes invitados en escena, quienes interpretaron juntos “Last dance” (El último baile), canción compuesta por Paul Jabara y que popularizó la cantante estadounidense Donna Summer, correspondiente a la banda sonora de la película “Por fin es viernes”.

“Todo Hollywood”, recordó esa combinación armoniosa de música y cinematografía que ha dejado huellas imborrables en tantos cinéfilos.

La presentación forma parte del ciclo de actividades de la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, bajo la dirección de Sánchez, con el objetivo de acercar a un público cada vez más heterogéneo a la música clásica.