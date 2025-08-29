Revelan escenario de Barbarella, el festival que unirá a Diplo, DJ Snake, Alok y otros djs en RD

La cuenta regresiva llegó a su fin: este sábado 30 de agosto, el Estadio Olímpico Félix Sánchez se transformará en un universo futurista con la llegada de Barbarella 2025: Un Verano de Otro Mundo.

Su escenario, diseñado en Ámsterdam y producido por talento dominicano, cobrará vida con un sistema de luces, pantallas y visuales que por primera vez se exhibirán en la región, fusionando visión global con ejecución local.

La gran novedad de esta edición será el Domo intergaláctico, que presentará dos shows independientes: un espectáculo de light beamsfuturistas creado en México y un show de portales láser desarrollado en República Dominicana. Esta estructura transformará el espacio en una cápsula de inmersión sensorial total.

“Este no es solo un evento, es una muestra de hasta dónde puede llegar nuestra industria cuando soñamos en grande. Barbarella es el futuro del entretenimiento, hoy. Si te lo pierdes, te arrepentirás”, señaló Pablo Pou, presidente de PAV Events.

El Food Hub de Barbarella ha sido creado como un street fest inspirado en Nueva York, con menús diseñados exclusivamente para el evento. Desde tacos nixtamalizados, pastrami y wraps, hasta hamburguesas premiadas, helados de autor y galletas virales: cada bocado será parte de una experiencia irrepetible. La oferta se complementará con coctelería variada, barras temáticas y estaciones interactivas que estimularán todos los sentidos.

El festival se vivirá sin efectivo gracias a la implementación del sistema cashless powered by Visa. Con pulseras RFID, los asistentes tendrán en una sola herramienta su entrada, billetera digital y método de pago, permitiéndoles disfrutar de una experiencia sin filas ni distracciones. “Nuestro objetivo es simple: que la tecnología se sienta invisible, pero potencie la experiencia. Que vivas el evento sin distracciones, sin efectivo, sin filas. Solo tú, tu pulsera y el futuro”, afirmó Gustavo Turquía, Country Manager de Visa República Dominicana.

Como beneficio exclusivo, los usuarios de Visa Banreservas recibirán un 10% adicional en cada recarga.

El lineup de Barbarella 2025 reúne a algunas de las figuras más influyentes de la música global, con una propuesta que fusiona lo electrónico, lo urbano y lo alternativo en un mismo escenario. Encabezado por estrellas internacionales como Alesso, Alok, Diplo, DJ Snake, Myke Towers y Tainy, el cartel también incluye propuestas emergentes y de culto como Ca7riel & Paco Amoroso, Rainao, Midnight Generation y Aline Rocha. Esta gran fiesta será aperturada por los dominicanos Omar Dubeau, Gian D’Alessandro y Mohika, confirmando la visión del festival de integrar talento internacional con lo mejor de la escena local.