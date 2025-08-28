Ramón Orlando regresa a Lungomare con una noche de merengue y baladas

Lungomare recibirá a petición del público al maestro Ramón Orlando, quien vuelve a su escenario el próximo sábado 6 de septiembre en el espectáculo “El Bailazo”, producido por Raphy D’Oleo.

El concierto promete una velada cargada de emociones donde el artista deleitará a su público con lo mejor de su repertorio: merengues icónicos, baladas y una selección de sus éxitos que han marcado generaciones.

El show está concebido como una verdadera fiesta musical en la que Ramón Orlando desplegará toda su energía en escena, mezclando romanticismo y ritmo en una noche dedicada al amor y al baile.

Cartelera permanente de Lungomare

Además de este concierto especial, Lungomare mantiene su cartelera regular los viernes y sábados, con una propuesta protagonizada por Johanna Almánzar y Rumberos la Banda.

Los ya tradicionales Domingos de Son, abiertos al público, inician a las 6:00 de la tarde y se han convertido en un clásico de la agenda cultural de la ciudad.

Este domingo, completamente gratis, Domingos de Son en Lungomare con Joshy Melo. Desde las 6:00 de la tarde el público podrá disfrutar del son de hoy con Sonando, además de una exhibición de bailadores, celebración de cumpleaños y mucho más, en un lugar seguro y confortable.