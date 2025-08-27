Emmanuel confiesa le hubiera gustado grabar "La Gallera" de Juan Luis Guerra

Emmanuel es conocido por sus grandes éxitos que trascienden de generación en generación, pero hay un una canción que le hubiera gustado añadir a su repertorio y es “La Gallera” de Juan Luis Guerra.

El artista mexicano confesó que cuando conoció la música del dominicano, estaba grabando un disco y de camino al estudio en vez de ir aprendiéndose sus propias canciones, escuchaba las del dominicano.

“Esa canción (La Gallera) a mí me voló la cabeza, estaba maravillosa y la letra es divertidísima”, dijo el cantante durante la rueda de prensa que ofreció para dar los detalles de su concierto “Solo Hits Tour 2025” en el Teatro Nacional este jueves 28 de agosto.

Sobre el intérprete del “Farolito” lo catalogó como quien puso al mundo entero a bailar bachata.

“Juan Luis (Guerra) para mí es un personaje de la música que puso la música dominicana en todos lados, que puso al mundo a bailar bachata”, expresó.

Sobre su presentación en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional este 28 de agosto a las 8:30 de la noche, el multipremiado artista indicó que está todo listo para reunirse nuevamente con el público dominicano que lo ha respaldado en todos estos años de carrera.

Emmanuel es conocido por sus baladas emotivas que han tocado los corazones de millones. Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran "La Chica de Humo", "Todo se Derrumbó Dentro de Mí" e "Insoportablemente bella", entre otras que han trascendido generaciones.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 30 millones de copias de sus álbumes, lo que atestigua su impacto en la música y su conexión con el público. Además, ha sido galardonado en varias ocasiones con premios importantes de la industria musical, incluyendo el Grammy Latino.