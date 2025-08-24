Techy, de la balada pop al merengue en concierto en Escenario 360

La cantautora dominicana Techy, nominada al Latin Grammy, regresa a los escenarios con un concierto único este 13 de septiembre en Escenario 360, a las 8:00 de la noche.

Acompañada de su orquesta, la intérprete de “Que me quedes tú” hará un recorrido por su historia musical, desde “Entregarte todo” hasta su más reciente sencillo, “Cariñito”. Este será su primer concierto en Santo Domingo luego de dos años, y tras presentarse con éxito en ciudades como Nueva York, Barcelona y Madrid.

“Lo que mas me gusta es estar en el escenario. Escuchar a la gente cantar y hacer reir. Estoy emocionadísima por esta noche”, aseguró la también actriz, quien promete una velada llena de música, emociones y complicidad con su público.

Más que un concierto, Techy adelantó que será un show interactivo donde la música y la comedia se entrelazan de forma espontánea, provocando carcajadas y momentos inolvidables.

Techy se ha paseado por el pop al merengue, de la balada a los ritmos tropicales, la han convertido en una de las artistas más versátiles.

Su evolución artística se refleja en discos como “A su tiempo”, “Capítulo 1” y “Sie7e”, en el álbum en vivo “Que viva el puto romance”, y en su más reciente producción, “Mis Merengues Favoritos Live Album Vol.1”. Cada uno es un universo distinto, con letras, conceptos, imágenes y videos que hablan de amor, libertad, ternura y fuerza.

Esa noche no faltarán canciones como “Prohíbeme verte”, “Volverás”, “Te voy a enamorar”, coreadas junto al público que ha crecido junto a su música. Además de sus versiones del disco “Mis merengues Favoritos”.