Bad Bunny iluminó de verde la función número 20 de su residencia en Puerto Rico para recibir a Feid

La vigésima función de la residencia musical de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot titulada "No me quiero ir de aquí" se iluminó de verde para recibir a Feid.

Salomón Villada Hoyos, cuyo nombre artístico es Feid o Ferxxo, llegó anoche como el único artista invitado. Apareció en la casa construida especialmente para la serie de conciertos de "El Conejo Malo" en la isla con la cara cubierta con unas gafas de sol y una malla verde, además gorra y camiseta negra y bermuda de estampado militar.

Los souvenirs de plástico en forma de cámara que recibe el público a la entrada de "El Choli" encendió una luz del color insignia del reguetonero paisa cuando éste salió a escena.

El colombiano interpretó "Perro Negro", su colaboración de 2023 junto al boricua, así como "Classy 101", "Normal" y "Feliz cumpleaños Ferxxo".

Feid agradeció a Bad Bunny por la invitación y expresó su emoción por estar de regreso en la isla, donde estuvo con su gira "Ferxxocalipsis" en octubre de 2024 y su debut en junio de 2023 con el tour "Ferxxo Nitro Jam Underground".

También estuvieron presentes el dj colombiano Alex Sensation, el exjugador de la NBA José Rafael "Piculín" Ortiz y el exboxeador Miguel A. Cotto.

A lo largo de las 20 presentaciones de las 30 que Bad Bunny tiene programadas en el Coliseo José M. Agrelot, un sinnúmero de personalidades han desfilado por ese lugar, entre ellas Zuleyka Rivera, Karla Monroig, Angelique Burgos "La Burbu", Becky G, Luis Guzmán, Eladio Carrión, Kylian Mbappé y LeBron James.

Más sobre "No me quiero ir de aquí"

El espectáculo "No me quiero ir de aquí" comienza a las 9 de la noche y concluye justamente tres horas después, exactamente a las 12 de la medianoche.

Bad Bunny incluye en su show un repertorio enfocado en su último álbum, "Debí tirar más fotos", que resalta la cultura y los ritmos autóctonos de Puerto Rico como La Bomba y La Plena.

El disco se compone por 17 canciones: "Dtmf", "Perfumito nuevo", "Weltita", "Veldá", "Café con ron", "Nuevayol", "Voy a llevarte pa' PR", "Ketú tecré", "Eoo", "Bokete", "Baile inolvidable", "El clúb", "Pitorro de coco", "La mudanza", "Turista", "KlousFrens" y "Lo que le pasó a Hawaii".