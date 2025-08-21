Conciertos de "Qué viva la Patria" se trasladan a Samaná, Río San Juan, Nagua y San Luis

Más de 300 mil personas han disfrutado de los conciertos "¡Qué viva la Patria!" que han llenado de música y orgullo dominicano a varias ciudades del país. La celebración del 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración no se detiene.

Con el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader, este fin de semana miles de personas podrán disfrutar de figuras populares como Jandy Ventura y el legado, Wason Brazobán, Los Hermanos Rosario, Bonny Cepeda, Shadow Blow, Luis Miguel del Amargue, Sergio Vargas, Narciso “El Pavarotti”, Chimbala y Steffany Constanza.

“Qué viva la Patria” llega este jueves 21 con sus conciertos gratuitos al malecón de Samaná, el viernes 22 en el parque municipal de Río San Juan, el sábado 23 de agosto en el parque principal de Nagua y el domingo 24 en San Luis.

La plataforma de conciertos conmemora el 162 aniversario de la Gesta Histórica de la Restauración con una serie de presentaciones gratuitas multitudinarias que honran nuestros valores, tradiciones y héroes nacionales.

Este programa cuenta con el patrocinio de Banreservas, con el respaldo del presidente Luis Abinader, bajo la producción del empresario Luis Medrano.

CALENDARIO

Jueves 21 de agosto – Samaná. Lugar: Malecón de Samaná. Alcalde: Nelson Núñez. Artistas: Wason Brazobán y Los Hermanos Rosario.

Viernes 22 de agosto –Río San Juan. Lugar: Parque Principal. Alcalde: Lenín Melo. Artistas: Los Hermanos Rosario, Bonny Cepeda, Steffany Constanza y Shadow Blow

Sábado 23 de agosto – Nagua. Lugar: Parque Principal. Alcalde: Alfredo Rafael Peralta Ventura. Artistas: Luis Miguel del Amargue, Jandy Ventura, Narciso “El Pavarotti” y Chimbala.

Domingo 24 de agosto – San Luis (Santo Domingo). Alcaldesa: Wendy Noribel Cepeda. Lugar: Calles Juan Rosario esquina José Francisco Peña Gómez. Artistas: Luis Miguel del Amargue, Sergio Vargas y Steffany Constanza.