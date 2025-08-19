Santo Domingo 23°C/26°C thunderstorm with rain

El grupo Ilegales se presentará el 15 de noviembre en el Óvalo de la Feria Ganadera

La producción, a cargo de SD Concerts, celebra un legado musical de tres décadas con títulos como "La Morena", "Fiesta Caliente", "Taqui Taqui" y "Chucuchá"

En el centro figura Vladimir Dolte, líder y fundador de Ilegales, y junto a él los cantantes del grupo, Junior Pimentel y David Díaz.

Listín DiarioSanto Domingo

El grupo Ilegales celebra tres décadas de trayectoria musical con un concierto el próximo 15 de noviembre en el Óvalo de la Feria Ganadera de Santo Domingo.

La producción, a cargo de SD Concerts, celebra un legado musical de tres décadas. Desde su debut en 1995, Ilegales revolucionó la música latina con un sonido que fusionó merengue, pop, house y ritmos urbanos.

A lo largo de su trayectoria, la agrupación ha recibido múltiples nominaciones al Grammy Latino, Premios Billboard y Premios Lo Nuestro, consolidándose como pioneros de la fusión tropical con éxitos como "La Morena", "Fiesta Caliente", "Taqui Taqui" y "Chucuchá".

