Taylor Swift develará su álbum ‘The Life of a Showgirl’ el 3 de octubre

Taylor Swift develará su álbum ‘The Life of a Showgirl’, el duodécimo de su carrera, el 3 de octubre y contará con una colaboración junto a Sabrina Carpenter.

«Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’. A la venta el 3 de octubre», escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Swift adelantó el lanzamiento de su duodécimo álbum la madrugada del martes, cuando en un avance del podcast ‘New Heights’, conducido por su novio Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce, apareció anunciando únicamente el nombre del nuevo material.

El nuevo álbum de Taylor Swift

Este miércoles, la cantante reveló la portada y la lista de canciones de su nuevo álbum, acompañadas por una serie de fotografías de Mert Alas y Marcus Piggott que marcan el inicio de una «nueva era» en su carrera, con una estética que remite al cabaret europeo clásico de las décadas de 1920 y 1930.

El disco solamente cuenta con la colaboración de Carpenter en el tema que da nombre al disco, y otros nombres de este proyecto son ‘Elizabeth Taylor’, ‘Father Figure’ o ‘Actually Romantic’.

Los productores

Max Martin, Shellback y Swift son los productores de esta producción que llega tan solo un año después de que la estrella pop lanzara ‘The Tortured Poets Department’, que contaba con colaboraciones de Post Malone y Florence + The Machine.

Después de que Swift anunciara su próximo disco, Spotify instaló vallas publicitarias en todo el país con el código de una lista de reproducción titulada ‘And, baby, that’s show business for you’.

Seguidores de la cantante, conocidos como ‘swifties’, han comenzado a especular que las 22 canciones que componen dicha lista esconden sorpresas y pistas sobre lo que se puede esperar de ‘The Life of a Showgirl’, algo a lo que la autora de ‘Blank Space’ tiene acostumbrado a su público.

Kelce agradece a ‘The Eras Tour’

El jugador de fútbol americano Travis Kelce agradeció este miércoles a la gira ‘The Eras Tour’ por haberlo «hipnotizado» y «cautivado», porque gracias a esa experiencia terminó conociendo a su actual novia, Taylor Swift.

«Le doy a ‘The Eras Tour’ el crédito. Porque si nunca hubiera ido a ese concierto y me hubiera quedado hipnotizado y cautivado, y luego me hubiera ido con tantas ganas de conocerte, nunca habría ido a (‘New Heights’) y le habría contado a todo el mundo lo dolido que estaba», le dijo Travis a Swift en el podcast ‘New Heights’ que conduce junto a su hermano Jason.

«Nunca me había sentido tan absorto en la curiosidad de saber quién eras», añadió el ala cerrada del Kansas City, quien también aseguró que la estrella pop «lo hacía mucho mejor».

Kelce asistió a un concierto de Swift en 2023 y, aunque quería conocerla ese mismo día para entregarle un brazalete de la amistad con su número, no pudo porque Swift no recibía visitas antes ni después de sus conciertos.

Después de dicha experiencia el deportista expresó en su podcast la decepción de no haberla podido conocer, pero poco después establecieron contacto.