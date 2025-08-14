"Qué viva la Patria" va el fin de semana a Boca Chica, Neiba y el Distrito Nacional

La plataforma "Qué viva la Patria" irá este próximo fin de semana a escenarios de Neiba, Santo Domingo y Boca Chica, con artistas populares como Luis Miguel del Amargue, Wason Brazobán, Miriam Cruz, Chimbala, El Chaval de la Bachata, Chiquito Team Band y otros.

Este viernes 15 de agosto, a las 7:00 de la noche, en el parqueo principal de Neiba (fiestas patronales) cantarán Luis Miguel del Amargue, Poeta Callejero, Pakolé y Tito Swing. Es un regalo de Banreservas, del alcalde Yadel Suberví y del presidente Luis Abinader.

El sábado 16, a las 7:00 de la noche, en el parque Eugenio María de Hostos, Malecón de Santo Domingo: Wason Brazobán, Miriam Cruz, Chimbala, El Chaval, Bulín 47, Chiquito Team Band y Kinito Méndez.

El domingo 17, a partir de las 5:00 de la tarde, los protagonistas en el parqueo de Los Vicini, en Boca Chica, serán Wason Brazobán, Ramón Orlando, Chimbala y Sexappeal. Es uu regalo de Banreservas, el alcalde Ramón Candelaria y del presidente Luis Abinader.

"Qué viva la Patria" es una iniciativa musical del presidente Abinader en el marco del 162 aniversario de la gesta histórica de la Restauración "promoviendo el encuentro familiar, la sana convivencia y la cultura popular".

Estas jornadas musicales convocan a asistir en familia, con los vecinos y amigos, para vivir una experiencia segura, ordenada y cargada de buenos valores, con talentos de primer nivel y un repertorio que honra nuestras raíces, resaltó el productor del evento, Luis Medrano.

El empresario artístico destacó que "estos encuentros están concebidos para todo público y promueven la armonía, el respeto y la alegría que nos caracteriza como nación".

Se recomienda llegar temprano para disfrutar de manera cómoda y segura. Habrá organización y controles de acceso para garantizar una experiencia ordenada.