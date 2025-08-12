Rod Stewart regresa a República Dominicana, esta vez a la anunciada Arena Santo Domingo

Rod Stewart, el legendario cantautor e ícono dos veces incluido en el Salón de la Fama del Rock & Roll, anuncia su regreso a República Dominicana con su gira “One Last Time”. La cita será el próximo 14 de octubre en la nueva Arena Santo Domingo.

La gira “One Last Time” ha cautivado al público en Europa y Asia y ha sido un éxito en taquilla, se ha ubicado entre las 20 giras de conciertos más importantes del año a nivel mundial.

Cumpliendo la sexta década de su carrera Rod Sewart sigue sin bajar el ritmo, en 2024 lanzó su álbum de estudio número 33, Swing Fever, en colaboración con Jools Holland y su Rhythm & Blues Orchestra (Warner Records). Recorrió Asia y Europa antes de concluir su histórica residencia en Las Vegas de 13 años, Rod Stewart: The Hits.

Durante este 2025 regresó al The Colosseum at Caesars Palace de marzo a junio, con The Encore Shows, que incluye sus mayores éxitos, grandes sorpresas, temas poco interpretados, así como nuevos elementos de producción.

La venta general para este concierto estará disponible en tuboleta.com.do desde el 21 de agosto a las 10:00 de la mañana.

DE SU VIDA Y CARRERA

A su favor han jugado su simpatía, su actitud de rockstar (más que la de antiguo icono sexual, aunque también haya jugado con ella esta noche) y, sobre todo, una magnífica banda mixta de doce miembros muy versátiles que han llevado al escenario violines, un arpa, una pequeña sección de viento metal y por momentos hasta triple percusión para arropar un repertorio que podría sostenerse solo.

Porque desde sus inicios a principios de los años 60 en diversas bandas y tras el despegue de su carrera en solitario con "An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down" (1969), Roderick David Stewart (Londres, 1945) ha sumado más de una treintena de álbumes hasta "The Tears of Hercules" (2021).

Nada de este trabajo ha asomado por el listado de canciones de esta noche, conformado más bien por una mezcla de grandes éxitos personales y sobre todo ajenos versionados por esa peculiar garganta blanca y rasgada que supo conjugar como pocos rock, blues, new wave, folk y música soul y que en general aún aguanta bien el tipo.

"¡Nunca me retiraré! Fui enviado a la Tierra para ser un cantante y es lo que seguiré haciendo mientras Dios lo permita", ha dicho sobre malinterpretaciones de un posible retiro.

Rod salta al escenario como en tiempos pretéritos

Genio y figura, demostrando sobre el escenario que el tiempo no pasa para él a la misma velocidad, con ese pelo aún decolorado y encrespado que le valió el apodo de "Rod The Mod", chaqueta de estampado cebreado y camisa abierta hasta el pecho dejando al aire un collar de perlas.

Su repertorio es amplio: "Addicted To Love", "You Wear It Well", "It Takes Two", que a principios de los 90 gestó junto a su amiga Tina Turner.

Por igual, el clásico de Crazy Horse "I Don’t Want To Talk About Ito", "Forever Young" o "The First Cut Is The Deepest" o la imprescindible "Maggie May", "Young Turks" y "Have I Told You Lately".