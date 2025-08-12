Movimiento internacional Hakuna reúne miles de católicos en concierto acústico en Altos de Chavón

El emblemático anfiteatro de Altos de Chavón fue el escenario de una velada emotiva con la presentación de un concierto acústico especial del movimiento internacional Hakuna, conformado por un grupo de jóvenes españoles que están en una misión católica para transmitir un mensaje de fe y esperanza por diferentes comunidades de la región Este del país.

Ante una audiencia entusiasta y diversa, proveniente de distintas partes como Santiago de los Caballeros, Santo Domingo, Higüey y, por supuesto, La Romana, el evento se convirtió en un encuentro alegre y musical con propósito, que promueve un mensaje de esperanza y de amor entre la humanidad.

Sobre el escenario de las piedras en Chavón se presentaron más de 60 personas, entre coros, guitarristas, percusión, piano y hasta violín, para entonar sus canciones más populares como “Huracán”, “Sencillamente”, “Forofos” y “Un segundo”, entre muchas otras que fueron coreadas por el público.

Hakuna es un movimiento católico cristiano nacido en la Jornada Mundial de la Juventud 2013 en Río de Janeiro que ha recorrido el mundo llevando un mensaje de fe, alegría y esperanza a través de la música. En este formato acústico, su esencia se manifestó con total autenticidad, conectando profundamente con cada asistente a través de letras que invitan a vivir en comunión con Dios y melodías que tocan el alma.

El público vivió una experiencia íntima y cargada de significado, en la que la fe, la caridad y la alegría se entrelazaron bajo el cielo estrellado de Chavón. Fue una noche distinta, mágica, en un lugar icónico, que reafirmó el poder de la fe y la música cuando nace desde la esperanza.

El concierto, el pasado 5 de agosto, contó con el respaldo de Central Romana, Costasur Dominicana y Casa de Campo, como parte de su itinerario para conmemorar el 50 aniversario del afamado resort.