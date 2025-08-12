Emmanuel llega este 28 de agosto al Teatro Nacional con su "Solo hits tour 2025”.

La Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito está lista para recibir a Emmanuel, quien subirá a escena este jueves 28 de agosto, a las 8:30 de la noche, con su “Solo hits tour 2025”.

El cantante mexicano, con una destacada trayectoria musical en los escenarios, ofrecerá un espectáculo lleno de mucha sorpresa.

“Será una noche mágica con una producción única que incluirá un gran despliegue de sistema de luces, pantallas y efectos especiales todo esto junto a una gran banda compuesta por 16 músicos, bailarines y coristas que harán de esta presentación un show inolvidable para todos los asistentes”, explicó César SuárezJr, productor de Solo Hits Tour 2025.

El peculiar estilo de Emmanuel, con influencias de balada, pop y rock, lo posicionan como un artista versátil y con una gran capacidad interpretación y dominio escénico.

Emmanuel es conocido por sus baladas emotivas que han tocado los corazones de millones. Entre sus canciones más emblemáticas se encuentran "La Chica de Humo", "Todo se Derrumbó Dentro de Mí" e "Insoportablemente bella", entre otras que han trascendido generaciones.

Su capacidad para transmitir sentimientos profundos a través de su interpretación lo ha convertido en un referente del género romántico.

A lo largo de su carrera, ha vendido más de 30 millones de copias de sus álbumes, lo que atestigua su impacto en la música y su conexión con el público. Además, ha sido galardonado en varias ocasiones con premios importantes de la industria musical, incluyendo el Grammy Latino.

Más allá de la música, también es conocido por su compromiso con causas sociales y medioambientales, donde ha participado activamente en campañas ecológicas y humanitarias, mostrando una faceta solidaria. Las boletas estarán a la venta en Uepa Tickets, boletería del Teatro Nacional, Centro Cuesta Nacional, Jumbo y Supermercados Nacional.