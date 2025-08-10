Zulinka y Miguel reciben apoyo popular en el United Palace Theatre de Nueva York

Fue una noche histórica, con momentos que quedarán marcados en cada uno de los corazones de la familia Pérez Lizardo, el público y los amigos de Rubby Pérez, quien recibió en el cielo, desde la ciudad de Nueva York, un homenaje departe de sus hijos y una fanaticada que nunca lo olvidará.

Así se sintió y se vivió el sábado "El gran debut de Zulinka y Miguel”, en el United Palace Theatre, presenciado y disfrutado por 3,327 personas.

Una idea y producción de Enrique Paulino y producción ejecutiva de Félix Cabrera.

La puesta en escena estuvo marcada por el amor, la lealtad y el afecto de los reales amigos al artista fallecido trágicamente, el pasado nueve de abril.

Zulinka y Miguel sintieron la bendición de sus padres Rubby e Inés al recibir el respaldo de sus hermanos July, Yuzulka y Mariel, además contaron con la presencia de los nietos de Rubby, Naim, Sara Esther e Ian Marc, este último teniendo una especial participación al cantar en el escenario, siendo este uno de los momentos más emotivos de la noche.

Zulinka Pérez junto a sus hermanos Mariel, Yuzulka y July en los camerinos del teatro United Palace la noche del 9 de agosto 2025.

El público rindió su homenaje a La Voz Más Alta del Merengue, de pie y coreando a viva voz todas las canciones y vibrando de emoción con cada invitado que subía al escenario, como sucedió con Fernando Villalona , padrino musical de Zulinka y Miguel.

También rindieron tributo al merenguero Wilfrido Vargas, El Blachy, Ramón Orlando, Jossie Esteban y Alex Bueno, quien tuvo emotivas palabras para Rubby Pérez, y lució impecable con un bello repertorio con su hermosa voz.

Raulín Rosendo, quien inició junto a Rubby en Los Hijos del Rey, dedicó todo su repertorio al fenecido artista.

Zulinka y Miguel, junto a su sobrino Ian Marc en el teatro United Palace de Nueva York.

La emociones vibraban a flor de piel y se intensificaron cuando el nieto del merenguero Ian Marc interpretó el éxito “Volveré”, con una potente voz, que sin lugar a dudas se escuchó en el cielo.

La noche corría y a las 11:10 entraron al escenario Zulinka y Miguel interpretando “Tú vas a volar”, para darle cabida a un repertorio de éxitos que dejó su padre Rubby Pérez. Zulinka tuvo palabras de agradecimiento al público de su papá, que les dio a ellos un respaldo total llenando la sala de United Palace.

La ocasión más emocionante fue la interpretación del merengue “Color de Rosa”, canción que ha marcado la carrera de Zulinka y Miguel, y que el público la canta con emotividad.

Zulinka y Miguel cuenta con el manejo de Enrique Paulino, quien fuera manager de Rubby Pérez, en Estados Unidos, por más de 25 años, y a quien Rubby, en su última visita a Nueva York, el pasado tres de abril, Rubby encargó a Enrique el cuidado y manejo de sus hijos, por si algo le sucedía.