Toño protagoniza en malecón de Santo Domingo Este el primer show de la plataforma "Ritmo de la Costa"

El merengue de Toño Rosario, “El Kukito” dejó inaugurado el sábado en el malecón Santo Domingo Este el primer concierto de "Ritmo de la Costa", una plataforma que promoverá la cultura, el merengue, identidad y el turismo local, en cinco provincias costeras hasta el 29 de noviembre.

La nueva plataforma promocional del Ministerio de Turismo inició en este municipio como forma de potencializarse a nivel turístico sus monumentos, atractivos naturales y el nuevo malecón, con su vista al mar.

Ante un abarrotado público, el “Galáctico” brindó en tarima un concierto de más de dos horas con sus temas de décadas de trayectoria como “Dale Vieja Dale”, “Resistiré”, “Alegría”, “El Cuco”, “Beso a Beso”, “Dominicano Soy”, entre otros.

En esta actividad, el ministro de Turismo, David Collado, y quien subió a tarima acompañado del alcalde Dio Astacio, destacó el impacto positivo de la reconstrucción de este malecón, que ha servido para el esparcimiento de miles de familias.

“Nos hemos entregado en cuerpo, alma, mente y corazón en recuperar el malecón de Santo Domingo Este, y aquí está la primera etapa, y estamos trabajando la segunda etapa para que este municipio tenga una zona de esparcimiento y recreación para toda la familia”, manifestó el ministro Collado.

Dio Astacio, David Collado y Toño Rosario durante la inauguración de la plataforma Ritmo de la Costa en el malecón SDE.

Collado, que manifestó sentirse emocionado por la gran cantidad de público que asistió a la primera entrega de Ritmo de la Costa, valoró las condiciones de los residentes en Santo Domingo Este, a lo que definió como gente honesta y trabajadora.

Eric Bell tuvo a su cargo la animación del espectáculo, mientras que la fiesta y energía del merengue dio inicio con el ballet folclórico y el conjunto típico del Ministerio de Turismo.