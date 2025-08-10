La NYO Jazz de Carnegie Hall: cargada de juventud, talento y el legado

República Dominicana recibió por primera vez la célebre orquesta NYOJazz en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

El concierto de jazz presentado por Carnegie Hall fue dirigido por el trompetista Sean Jones, famoso por su larga trayectoria en la música y por ser un educador de la misma a nivel internacional, junto con la partición especial de Luciana Souza, vocalista brasileña ganadora de un Grammy y distinguida también por su amplia carrera artística.

El show, el martes 5 de agosto, comenzó a casa llena a las 8:40 de la noche, cuando la orquesta conformada por los más talentosos jóvenes jazzistas de Estados Unidos, de entre 16 y 19 años, elegidos por la Carnegie Hall, tomaron puesta en escena en espera del maestro Sean Jones, quien dio apertura con una dirección magistral a piezas como Shout me out, Blue Yonder, Hope and Wishes, Love dance, entre otras obras maestras del largo repertorio que posee el mundo del jazz.

El ensamble orquestal de NYOJazz fue exquisito. No se limitó tan sólo al marco musical; en el escenario se concibió una sinergia transversal que envolvió al público desde las primeras notas de este concierto.

Los jóvenes músicos sumergieron a la audiencia en su mundo, compartiendo detalles de sí mismos con la audiencia y convirtiéndolo en un encuentro más personal. Sus interpretaciones iban más allá del instrumento y de la buena técnica que se demostraba en cada actuación, también se evidenció una complicidad casi hipnótica entre los jóvenes que transformó la velada en una experiencia inmarcesible.

Luciana Souza, una de las principales voces del jazz actual, nombrada dos veces como “Mejor Cantante Femenina de Jazz” por la Asociación de Periodistas de Jazz, fue el punto cúspide de la noche. Con una técnica y control vocal inquebrantable, enamoró al público con la interpretación de una selecta lista de melodías que forman parte del cancionero del bossa nova y de la identidad cultural de Brasil, por los compositores Antônio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes. Con obras como Chega de Saudade y Corcovado, Souza dió inicio a su participación de la noche.

“Es un honor gigantesco estar aquí con ustedes esta noche y con esta banda maravillosa de músicos muy jóvenes… y también juntarme a este músico fenomenal, el maestro Sean Jones” -Contó con entusiasmo la artista.

La noche terminó por todo lo alto al compás del tema We´re Still Here / He's Alright del compositor y trombonista Wycliffe Gordon. Pieza que levantó al público de sus asientos y los empujó a seguir el ritmo del jazz. Entre baile, risas y aplausos se despidió la orquesta que hoy representa el legado, la pasión y la historia del jazz.

Como parte de su gira por Latinoamérica, la banda de jazz se presentó también este 6 de agosto en el Centro León de Santiago.

Los miembros y representantes de NYO Jazz y Carnegie Hall se mostraron entusiasmados de estar en el país por primera vez en su trayectoria y compartir su música en las grandes salas de conciertos.

“La rica herencia musical de América Latina, especialmente sus profundas tradiciones en el jazz y lo afrocaribeño, ofrece una oportunidad extraordinaria para el intercambio cultural”, dijo Give Gilinson, director ejecutivo y artístico de Carnegie Hall.

NYO JAZZ

NYO Jazz es un programa que ofrece la oportunidad a adolescentes de 16 a 19 años sobresalientes de Estados Unidos en el ámbito de la música jazz para recibir una formación íntegra y actuar como embajadores de su país y compartir su talento a través de presentaciones de música internacionales. Estas sirven como una experiencia para que los jóvenes puedan proyectar la excelencia musical y participar en un importante intercambio cultural.

Actualmente, la banda cerró su gira por Latinoamérica con sus últimos conciertos en República Dominicana luego de presentar con anterioridad su repertorio en Brasil. Desde su debut en 2018, NYO Jazz ha participado en giras por Estados Unidos, Sudáfrica, Europa y Asia, así como en las salas de conciertos y festivales de música famosos.

Algunos de estos son Concertgebouw en Ámsterdam; Konzerthaus Berlin; National Centre for the Performing Arts en Beijing; The John F. Kennedy Center for the Performing Arts en Washington, DC; Market Theatre en Johannesburgo; BBC Proms en Londres; Festival da Jazz en St. Moritz; Festival Internacional de Edimburgo; y Lucerna Festival.