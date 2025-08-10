Maluma detiene concierto para regañar a una fan por llevar a su bebé: "Sea un poco más consciente"

El artista colombiano Maluma detuvo su más reciente concierto en México para regañar a una fanática que se encontraba en el público con su bebé de un año de edad en brazos.

Visiblemente molesto, el cantante se dirigió a la madre para advertirle sobre los riesgos que representan los altos niveles de sonido para la criatura.

"¿Usted cree que es buena idea traer a un bebé de un año a un concierto donde el sonido está durísimo? Su bebé ni siquiera sabe qué está haciendo aquí. La próxima vez protéjale los oídos o algo. La verdad es un acto de irresponsabilidad y usted estaba con el nene así, como si fuera un juguete, ese niño no quiere estar ahí", expresó.

Asimismo, el intérprete de "Hawái" admitió que tomó la decisión de hacer el llamado de atención por empatía ya que también es padre.

Señaló que nunca habría llevado a su hija París, de un año y cinco meses, a un espectáculo.

"Se lo digo con todo respeto, ya que soy papá. Para la próxima sea un poco más consciente", afirmó.