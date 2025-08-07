Omega: “Estamos en Europa demostrando que el merengue urbano es del pueblo y para el mundo”

Omega “El Fuerte” culminará el fin de semana su gira por Europa con presentaciones en Barcelona (sábado) y Madrid (domingo), donde se esperan llenos totales y una fiesta a la altura de su legado.

“Estamos en Europa demostrando que el merengue urbano es del pueblo y para el mundo”, declaró el intérprete.

Este tour, organizado por Danny Productions, ha sido un reencuentro de muchas emociones entre el artista, la diáspora dominicana y su público europeo.

El intérprete de “Si no me amas” ha tenido una intensa agenda en las últimas semanas, encendiendo escenarios en Torino, Italia (viernes 25 de julio), Sevilla, España (sábado 26) y Alicante. También, estuvo en San Benedetto del Tronto, donde miles de fanáticos lo recibieron entre gritos, celulares al aire y un entusiasmo desbordante.

Desde su llegada a Europa, Omega ha llevado su música a distintas ciudades españolas como Mogán (Gran Canaria), Fuerteventura, Talavera de la Reina y Madrid, además de pisar plazas italianas con su energía en tarima.

Cada parada de la gira ha sido una celebración de la identidad caribeña, con un público que ha coreado cada tema, bailado cada ritmo y reafirmado el poder del merengue en plazas internacionales.

"Estamos haciendo historia. Esta gira no solo es una bendición para mí como artista, sino un orgullo para todo el que ama la música dominicana”, expresó Omega tras una de sus presentaciones en Italia.

Omega fue homenajeado por el Consulado Dominicano en Barcelona, que le entregó una distinción por su contribución a la música y por representar con dignidad el arte nacional más allá de las fronteras.

El cierre de la gira este fin de semana en Barcelona y Madrid serán noches para celebrar el triunfo de un artista que ha sabido reinventarse, conectar con nuevos públicos y demostrar que el merengue está más vivo que nunca.