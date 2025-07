Alejandra Guzmán pospone su gira para el 2026 tras someterse a operación

La artista mexicana Alejandra Guzmán pospuso para el 2026 todos los conciertos que ofrecería este año por recomendación de sus médicos tras someterse a una operación.

"Me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos agendados para 2025 al año 2026, debido a una intervención quirúrgica que me realicé tras el show de Monterrey el pasado viernes 18 de julio", anunció.

Guzmán explicó que estará enfocada en su recuperación para retomar su gira "Brilla Tour", con la cual planeaba recorrer 20 ciudades de Estados Unidos.

"Esta decisión no ha sido fácil de tomar, pero es necesaria para garantizar que cuando regrese a los escenarios pueda hacerlo con la energía, entrega y calidad que ustedes merecen. Estoy comprometida con mi recuperación y con volver más fuerte para brindarles el Brilla Tour que esperan y merecen", explicó.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento por su comprensión, paciencia y apoyo incondicional. Cada mensaje, cada muestra de cariño y cada aplauso me impulsan a seguir adelante", añadió.

En ese sentido, la interprete de "Hacer el amor con otro" informó que las boletas que fueron adquiridas para dichas presentaciones serán válidas para las próximas fechas, aunque los fanáticos también pueden optar por solicitar el reembolso.

"Gracias por caminar conmigo en cada paso de este viaje. Y aunque los voy a extrañar este tiempo, pronto los sorprenderé con una nueva canción que he estado preparando con mucho amor", concluyó.