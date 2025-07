Ricardo Arjona vende 15 conciertos en Guatemala en 2 horas y se prepara para el Madison Square Garden

"Mis sueños siempre básicos. Mi convicción testaruda. Era tanta mi fe que aunque no tenía jardín me compré una podadora (la tengo aún, nunca cortó pasto alguno, pero es mi artículo más simbólico y personal) Coseche el aprecio de países alrededor del mundo, pero siempre fue el de mi tierra el que me sostenía", dijo Ricardo Arjona tras agotar su residencia en su país natal.

Lo que él mismo calificó como un atrevimiento cuando se lanzaron 15 conciertos en Guatemala resulta hoy ser insuficiente para atender la demanda de sus paisanos. No se sabe bien la ruta de esta gira después de su residencia en Guatemala, pero ya manifestó que su siguiente parada será el Madison Square Garden de Nueva York.

Reconocido por sus canciones, el cantautor tiene ya un sello en lo que a puestas en escena se refiere. Cada gira es una propuesta que convierte el espectáculo en un viaje, donde el recorrido pasa por escenografías teatrales e impresionantes, buenos músicos y propuestas emocionantes que hacen de un concierto una experiencia.

"Lo que seco no dijo" es el nombre de esta nueva puesta en escena y también el nombre de un disco que estrenará este mismo año, convirtiéndose en uno de sus primeros trabajos inéditos que aparecen a solo un año de haber lanzado el último. La expectativa por saber qué otros lugares tocará esta gira ha colmado las redes, que esperan noticias para saber si llegará a sus ciudades. Mientras tanto, miles de personas de todo el mundo preparan el viaje para verlo más cerca que nunca, en su tierra natal.

"Lo que seco no dijo": la gira y un nuevo disco de Arjona... que nuevamente se reinventa para poner sus canciones ante los ojos y los oídos de todos.