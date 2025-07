La opinión de Luis Medrano sobre el deteriorado Anfiteatro de Puerto Plata, que espera una remodelación

Un aforo al aire libre, al borde del mar Atlántico, abierto al público y, sobre todo, donde todo el que entra se siente dueño.

Su impresionante belleza, su equilibrio estructural entre su entorno histórico, el ambiente natural y los sonidos al compás de las olas lo hacen único y es todo un espectáculo para noches mágicas y memorables como las que se han vivido.

Lo que fue construido para eventos culturales tradicionales, para exposiciones de talentos emergentes y folclóricos de la provincia, para tardes de familias, sobrepasó las expectativas y se adueñó del punto luminoso del entretenimiento musical nacional.

Con una serie de conciertos nacionales y extranjeros, el Anfiteatro Puerto logró que todos los turistas locales y una gran parte de extranjeros llenaran todos los hoteles y restaurantes de la novia del Atlántico, se sentía un aire de alegría donde todo comenzó.

Los que caminan, los que hacen ejercicios, los que montan bicicletas, patinetas, las escuelas de gimnasia se adueñaron del área recreativa con el pretexto de que ese Anfiteatro se construyó con el pago de sus impuestos, y los propios puertoplateños son los que se han comido el Anfiteatro.

A mí, que luché y enfrenté eso, no sé cómo no me mataron tratando de crear conciencia en quienes no tienen la capacidad de respeto y entendimiento.

Los policías turísticos, la policía municipal, la policía nacional tampoco pudieron enfrentar eso, evitando una tragedia.

Los indigentes, dispuestos a todo, durmiendo en el escenario; las rutinas de ejercicios en los asientos y en el escenario todos los días. Mucho duró para que se lo comieran.

En nombre de que es un bien común, un nicho reducido pero imposible de educar y hacerlo entender que había que cuidarlo, se tragó la imagen del Anfiteatro, llegando a hacer el amor por todas partes: en el escenario, en el monumento del centenario hospital, debajo del faro y en los callejones, sin importar la hora.

No es un problema gubernamental ni un descuido, es un problema mayor: de educación, de respeto, de valorarlo.

Ojalá que en este nuevo patronato, y en la inversión que se le hará a través de la licitación, cerquen totalmente el área de conciertos; que quiten los cristales de los camerinos; que el área de parqueos para artistas sea justo al lado de los camerinos; que no sea de madera el escenario; que los asientos sean de concreto armado; que hagan un restaurante; que el sistema de seguridad sea con una pared alta; que los camerinos sean más amplios, todos con baños y duchas; una planta eléctrica de emergencia de suficiente capacidad; que el área de montaje sea más práctica.

El crecimiento y la atención del Anfiteatro necesitan ese giro de ampliación.

Entre otros detalles: acceso del público, ventas de boletas en la entrada, que todo el trayecto hacia el Anfiteatro sea de concreto armado y no de adoquines, porque el peso de los camiones, autobuses y carros lo destruye rápido; la parte de juegos de niños debe estar bastante lejos del Anfiteatro y de la trayectoria de llegada; el desahogo del agua cuando llueve debe bajar directo al mar de forma subterránea.

Buena suerte al nuevo patronato y a los puertoplateños para que cuiden ese tan importante punto luminoso para retomar el liderazgo turístico.