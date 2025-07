Raulín Rodríguez cantó por 4 horas y media en San Francisco de Macorís: "Lo que yo canto se entiende"

Sí, es verdad que Raulín Rodríguez canta hasta las 7 de la mañana. La madrugada de este domingo, el bachatero se presentó en la discoteca Hobby Club, en San Francisco de Macorís, donde deleitó al público con una innumerable cantidad de canciones, que incluyó balada, bolero, merengue y, por supuesto, bachata.

Desde que inició su show a las 2:30 de la madrugada, "El Cacique" motivó a los presentes a consumir alcohol y presumió de su capacidad de convocatoria y talento en la bachata, género del cual considera ser "el mejor y el más sexy".

"¡Beban! Yo tomo lunes, martes, miércoles y jueves y los fines de semana lo cojo para beber, y me gusta el tequila porque me calienta arriba y abajo", expresó con su característico sentido del humor y la energía que mantiene durante su actuación en el escenario.

"¿Están bebiendo conmigo? Yo estoy bebiendo tequila", insistió.

Entre los éxitos que el artista interpretó, se encuentran "Una mujer como tú", "Si no te tengo", "Se me salen las lágrimas", "Nereyda", "Su novio primero", "Medicina de amor", "Amor de mi vida", "Dame tu querer", "Quiero ser de ti", "Qué será de mí", "Me siento triste hoy", "Lloraré", "Llámame" y "Ay ombe", además de la interpretación que realizó en honor a Rubby Pérez con "Volveré", a Marc Anthony con "Flor pálida" y a Tony Vega con "Haremos el amor", estos tres últimos temas en balada.

"¡El mejor cantante de esta vaina¡", dijo.

También lo recalcó nuevamente a lo largo de la presentación: "Yo soy el mejor cantante de esta vaina, lo que yo canto se entiende, con amor, sentimiento y el más sexy de esta vaina".

Raulín Rodríguez y sus músicos estuvieron cuatro horas y media sin parar ni repetir una canción y, aunque el cantante se despidió en repetidas ocasiones, se retiró a las 7 de la mañana al restaurante del hotel en el que está ubicada la discoteca Hobby Club. Allí se comió una sopa de vegetales con sus manejadores, promotor y asistente y conversó con algunos fanáticos.