DJ Snake, primer confirmado en Barbarella

El remezclador y productor francés DJ Snake, nacido como William Sami Étienne Grigahcine, confirmó su presentación en el festival Barbarella, que se celebrará el próximo 30 de agosto en el Estadio Olímpico, en Santo Domingo, República Dominicana.

La noticia fue publicada este martes a través de su cuenta de Instagram, donde compartió las fechas de los conciertos que tiene programados para este año.

El disyóquey ha realizado importantes colaboraciones a lo largo de su carrera, entre las cuales cabe destacar "Taki Taki" con Ozuna, Cardi B y Selena Gómez y "Let Me Love You" junto a Justin Bieber.

En 2023, DJ Snake ocupó la posición número 38 del Top 100 DJs de DJ Magazine.

SOBRE BARBARELLA

Barbarella es un emblemático festival de música electrónica de República Dominicana que tuvo su última edición hace siete años tras su debut en el año 2011.

Bajo el concepto “Un verano de otro mundo”, Barbarella 2025 regresa el 30 de agosto al Estadio Olímpico Félix Sánchez, donde la música y la tecnología se unirán para crear una edición inmersiva y actualizada.

El evento contará con la producción de Pablo Pou, fundador de Pav Events.