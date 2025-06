Miriam Cruz llevará “La historia de una diva, el musical” al Gran Teatro del Cibao

Miriam Cruz: “La historia de una diva, el musical” se presentará en una única función en la sala Restauración del Gran Teatro del Cibao, el próximo sábado 28 de junio.

La puesta en escena está inspirada en el documental realizado por Giancarlo Beras Goico, con la escenografía de José Mota y Jhon Lira.

“Este show no es solo un concierto, es una experiencia que cuenta la vida de Miriam con música, baile, luces y emociones. Queremos que el público no solo escuche merengue, sino que sienta lo que fue cada etapa de su carrera, como si estuviera viviéndola con ella”, expresó el productor artístico Claudio de la Cruz.

El espectáculo está estructurado en tres bloques temáticos que recorren la evolución artística de Miriam Cruz, primero, “Miriam Cruz, la eterna chica”, segundo,“Miriam y las chicas”, y tercero, “Miriam Cruz, la diva del merengue”.

Giancarlo Beras Goico indicó que el espectáculo nace como una extensión natural del documental que filmó sobre la vida de Miriam Cruz, un proceso donde se exploró su vida con la cámara, y entendió que su historia no solo debía ser contada… también debía ser cantada en vivo, en un escenario, con la energía y la emoción que solo la música puede transmitir.

“Estoy profundamente emocionada por lo que viviremos este 28 de junio en este musical. Este proyecto ha tocado mi alma, porque no solo cuenta mi historia, la canta, la baila y la celebra con cada paso, con cada nota. Volver a mirar mi vida desde el escenario, acompañada por un equipo tan talentoso y entregado, es un regalo que me conmueve y me llena de gratitud”, enfatizó la artista Miriam.

La producción combina lo cinematográfico con lo musical, cada detalle, desde la luz, el contenido de pantallas hasta el vestuario, está diseñado para llevar al espectador a una experiencia única e inmersiva.

“La Historia de una Diva, el Musical promete ser un viaje emocionante que conectará con el corazón del público, celebrando no solo a una de las voces más queridas del merengue, sino también a una mujer cuya historia ha inspirado a generaciones”, manifestó el productor artístico Wilfredo Díaz.